Dalla Mini Kelly del ’93 ai cammei ottocenteschi, passando per Bulgari, Damiani e Buccellati: una giornata di aste tra eccellenza artigianale, storia del costume e desideri da collezione.

Milano si prepara a un Natale scintillante con il ritorno del Luxury Day di Kruso Art, la giornata di aste dedicata ai tesori dell’alta gioielleria e della moda d’autore. L’appuntamento è per giovedì 11 dicembre 2025 a Palazzo Largo Augusto, con doppia sessione: Gioielli, Orologi e Argenti alle 15 e Luxury Fashion alle 16.30, in presenza e online.

Si tratta del secondo capitolo di un format che lo scorso anno ha registrato un notevole interesse tra collezionisti e appassionati, grazie a una selezione che intreccia valore artistico, ricerca storica e desiderio contemporaneo. Anche in questa edizione, il catalogo promette sorprese e pezzi da sogno.

Capolavori di alta gioielleria: Bulgari, cammei, Buccellati e borse-gioiello

Il percorso tra i gioielli parte con due firme d’eccellenza di Bulgari: gli orecchini pendenti in oro, diamanti e rubini anni ’80 e il celebre Trombino, qui proposto con uno zaffiro blu-viola. Sono tra i lotti più attesi di un catalogo che unisce maestria tecnica e fascino storico.

Grande spazio anche ai cammei, piccoli racconti scolpiti nella materia: dalla spilla in sardonica con il Ratto d’Europa al bracciale in pietra lavica con figure mitologiche, testimonianze preziose di un sapere tutto italiano.

Tra le rarità spiccano le creazioni di Damiani – come la collana Rete in diamanti fancy yellow – e l’eleganza senza tempo di Buccellati, con gemelli in oro rosa satinato e i celebri orecchini Hawaii. Ma il vero colpo d’occhio arriva dalle borse gioiello d’epoca: velluto nero, chiusure in argento traforato e dettagli in corallo o lapislazzuli. Piccoli scrigni da sera, oggi oggetti da collezione.

Vintage, icone e desideri: il catalogo moda tra Chanel, Hermès e grandi ritorni 2000s

La sessione di Luxury Fashion mette sul piatto 56 lotti che raccontano il gusto e l’eleganza attraverso le epoche. Una selezione che mescola heritage e trend, con alcuni pezzi che faranno battere il cuore ai fashion lovers.

Tra questi, il marsupio Chanel in pelle caviale fine anni ’80, e una delle borse più desiderate al mondo: la Mini Kelly Cadena Hermès del 1993. A segnare il ritorno degli anni Duemila, due modelli cult: la Paddington di Chloé nel classico tan e la re-edition 2020 della Prada Mini in nylon.

L’eccellenza italiana trova spazio con Bottega Veneta, rappresentata da due must contemporanei. Si tratta della Mini Jodie intrecciata e la Mini Pouch. Da collezione anche la serie di foulard Hermès, tra cui due prime edizioni molto ricercate – Joséphine Danse e Les Cheyennes / Les Plumes de l’Ouest. Completano il quadro le cravatte in seta Hermès e due icone della storia del viaggio: un baule Louis Vuitton monogram e una valigia Alzer 65.

Con il Luxury Day, Kruso Art rinnova un’idea di collezionismo che unisce estetica, investimento e sostenibilità culturale. Non semplice commercio del lusso, ma un gesto di cura verso oggetti che hanno attraversato il tempo portando con sé memorie, simboli e visioni. Una giornata che promette emozione, scoperta e desiderio. Perché ogni asta è un racconto – e ogni acquisto, una scelta di stile che diventa storia personale.

