La scenografia del Premio Tenco 2025 diventa una serie di litografie d’autore firmate da Zhang Hongmei e Marco Nereo Rotelli. Un omaggio a Tenco, Rambaldi e Staino in 100 copie numerate.

La scenografia del Premio Tenco 2025 diventa un’opera d’arte da collezione. Dopo aver accompagnato la rassegna della canzone d’autore al Teatro Ariston di Sanremo lo scorso 23, 24 e 25 ottobre, l’allestimento dedicato al tema della Memoria si trasforma ora in una serie esclusiva di litografie in edizione limitata. Un progetto ideato da Sergio Secondiano Sacchi e Vincenzo Sanfo, affidato alle firme internazionali di Zhang Hongmei e Marco Nereo Rotelli, che rende omaggio a tre figure centrali nella storia del Tenco e della cultura italiana: Luigi Tenco, Amilcare Rambaldi e Sergio Staino.

L’articolo continua più sotto La nostra newsletter bisettimanale dedicata al mondo dell’arte e della cultura Revenews utilizza i dati da te forniti per tenerti informato con regolarità sul mondo dell'arte, nel rispetto della privacy come indicato nella nostra informativa. Iscrivendoti i tuoi dati personali verranno trattati secondo le modalità riportate in questa informativa privacy. Potrai disiscriverti in qualsiasi momento con l'apposito link presente nelle email.

Le opere – cento esemplari numerati e firmati – rielaborano la scenografia realizzata per il palco dell’Ariston attraverso un dialogo visivo tra due linguaggi artistici. Da una parte i ritratti in bianco e nero di Zhang Hongmei, dall’altra le scritte poetiche luminose di Rotelli. I volti di Tenco, Rambaldi e Staino emergono da un tratto forte e contrastato, incorniciati da tessuti colorati, strappati e consumati.

Una scelta simbolica in cui frammenti evocano un tempo inquieto, attraversato dalle stesse tensioni che hanno segnato le biografie e le opere dei tre protagonisti. Le parole di Rotelli amplificano questo dialogo, proiettando nella contemporaneità il messaggio artistico e umano che il Tenco custodisce da cinquant’anni.

Zhang Hongmei – autrice della scenografia del 2010 – ha costruito una carriera internazionale tra arte tessile, installazioni e ricerca pittorica. E ha esposto in istituzioni come il Centre Pompidou, la Biennale di Venezia e il Barbican Museum. Marco Nereo Rotelli, che ha firmato alcuni degli allestimenti più suggestivi della Rassegna, sviluppa da anni un percorso incentrato sulla luce e sulla dimensione poetica, partecipando a undici edizioni della Biennale di Venezia e realizzando progetti tra arte, architettura e filosofia.

LEGGI ANCHE: — Firenze, al Museo Novecento la tecnologia immersiva nel nuovo Giardino Musicale

Le litografie, fedeli ai lavori originali, sono disponibili attraverso la segreteria del Club Tenco (segreteria@clubtenco.it). Il trittico è venduto al prezzo di 100 euro, mentre ogni singola opera costa 50 euro (dimensioni: 25×30 cm, consegna diretta inclusa).

Credits Fulvio Bruno

Con questa iniziativa il Club Tenco rinnova il suo impegno nella valorizzazione della canzone d’autore e dell’espressione artistica che la circonda. Una celebrazione del passato, certo, ma anche un modo per guardare avanti, custodendo e rilanciando l’eredità culturale che ha fatto del Premio Tenco un punto di riferimento unico nel panorama musicale italiano.

Immagini da ufficio stampa