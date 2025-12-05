Pantone punta tutto sul bianco: svelato il colore del 2026, Cloud Dancer, una tonalità di bianco destinata a guidare design moda, arte e lifestyle.
Non solo classifiche e bilanci di fine anno. Dicembre è anche il mese che guarda ai mesi futuro, anticipandone tendenze e mode. A partire dal colore. Come da tradizione, Pantone ha svealto il colore dell’anno 2026 e dopo Mocha punta su PANTONE 11-4201 Cloud Dancer, un bianco etereo che evoca leggerezza, serenità e nuove prospettive. In un mondo frenetico e pieno di stimoli, questa tonalità rappresenta un invito alla riflessione, alla concentrazione e alla creatività, offrendo una vera e propria “tela bianca” su cui far emergere idee innovative.
Come si legge nella news ufficiale, Laurie Pressman – vicepresidente del Pantone Color Institute™ – sottolinea come Cloud Dancer permetta di ritrovare equilibrio e quiete, trasformando il colore in uno strumento di rigenerazione personale. Leatrice Eiseman, Executive Director del Pantone Color Institute, aggiunge che la tonalità favorisce chiarezza mentale e introspezione, allontanando le distrazioni esterne.
Per l’occasione, Pantone celebrerà il colore con diverse iniziative creative. Tra queste, per esempio, collaborazioni con artisti come Emiliano Ponzi, e progetti speciali con alcuni brand chiamati a reinterpretare ufficialmente Cloud Dancer. La tonalità sarà, quindi, declinata in oggetti di design, tecnologia, fragranze, tessuti e arredamento, per un’esperienza sensoriale a 360 gradi.
Cloud Dancer si propone così come punto di equilibrio tra estetica e funzionalità, versatile in ogni contesto e capace di valorizzare altri colori. Un bianco contemporaneo simbolo di calma, innovazione e armonia (e ce n’è davvero bisogno).