Un progetto internazionale di WAY Experience e Genesi porta la vita e il messaggio del Santo patrono d’Italia in Realtà Virtuale, tra innovazione, storia ed emozione.

Con Francesco è il nuovo progetto culturale e tecnologico dedicato alla figura e alla vita di San Francesco d’Assisi, in vista dell’ottavo centenario della morte. L’iniziativa,, realizzata da WAY Experience e Genesi in collaborazione con il Sacro Convento di San Francesco in Assisi, propone un approccio innovativo e immersivo per raccontare il Santo. Attraverso le tecnologie digitali, coinvolgendo il pubblico in un’esperienza emotiva e universale.

L’obiettivo del progetto è rendere accessibile e coinvolgente la storia di Francesco anche alle nuove generazioni. Offrendo un percorso in Realtà Virtuale dove i visitatori sono guidati direttamente dalla voce del Santo. Dalla conversione radicale alla scoperta della fede, fino a diventare simbolo di speranza per l’umanità di ieri e di oggi. L’esperienza permette così di camminare idealmente con Francesco attraverso i luoghi che hanno segnato la sua vita. L’opera immersiva si articola in sei momenti narrativi e chiude con il celebre Canto delle Creature.

Marco Pizzoni, co-founder e CEO di WAY Experience, spiega: «Tante persone hanno scoperto e scoprono San Francesco attraverso libri, fumetti, canzoni o film. Oggi presentiamo il primo progetto mai realizzato che utilizza i linguaggi di Realtà Virtuale e lo Storytelling Immersivo per raccontare Francesco. E renderlo ancora più vicino a tutti coloro che vorranno vivere questa straordinaria esperienza. Abbiamo creato un film emozionante ed immersivo. Un viaggio nel tempo in cui in prima persona sarà possibile camminare con Francesco alla scoperta della sua vita, della sua conversione e della fonte della sua felicità».

Quindi, aggiunge: «Questo progetto è stato creato anche e soprattutto con il cuore […] con l’obiettivo chiaro di raccontare Francesco non per contemplare il passato ma per aiutare tutti a guardare con Speranza al presente che viviamo ed al futuro che sta davanti a noi».

Giuseppe Capaccioni, presidente di Genesi, spiega poi: «In vista dell’ottavo centenario della morte di San Francesco ci siamo chiesti come poter dar voce a questa importante ricorrenza. E soprattutto come poter far dialogare l’uomo contemporaneo con la figura del Santo patrono d’Italia. Ci auguriamo che questo strumento possa far immergere il pubblico e rendere possibile un incontro diretto con la figura di San Francesco, facendo sentire vivo il suo messaggio universale».

La solidità scientifica e la profondità dei contenuti sono garantite da un Comitato Scientifico d’eccellenza. Esso comprende fra Marco Moroni, Prof. Francesco Vignaroli, Padre Guillermo Alejandro Spirito, Padre Domenico Paoletti, Giuseppe Capaccioni, Marta Boldrini e Marco Pizzoni.

Con una durata di circa 17 minuti, l’esperienza VR è fruibile presso la Sala Stampa del Sacro Convento di San Francesco in Assisi, in diverse lingue tra cui italiano, inglese, francese, spagnolo, tedesco, polacco e brasiliano. L’uso dei visori è consentito dai 8 anni in su, con alcune precauzioni per chi soffre di epilessia. I biglietti possono essere acquistati online o in loco, con tariffe pensate anche per famiglie.

Immagini da Ufficio Stampa