La Sagrada Família celebra i 100 anni della torre di Barnaba, la prima completata da Gaudí. Castellers, mostra e incontri per un anno di eventi.

La Sagrada Família ha celebrato a Barcellona il centenario della torre di Barnaba, la prima delle diciotto torri progettate da Antoni Gaudí e l’unica che l’architetto riuscì a vedere completata. Un anniversario simbolico, perché rappresenta l’inizio concreto di un progetto visionario che da più di un secolo unisce generazioni di architetti, artigiani e studiosi, e che culminerà con la futura torre centrale dedicata a Gesù Cristo.

L’evento si è svolto la sera del 30 novembre, trasformando la basilica in un palcoscenico di luce e tradizione catalana. I castellers del quartiere della Sagrada Família hanno innalzato una torre umana ai piedi della torre di Barnaba, mentre l’illuminazione speciale sottolineava il valore storico dell’anniversario. A seguire, una conversazione pubblica con il direttore dei lavori, l’architetto Jordi Faulí, e con l’esperta di storia dell’arte Chiara Curti, che ha ripercorso l’eredità di Gaudí e il significato di questa tappa nel percorso costruttivo del Tempio.

Sagrada Família e la torre di Barnaba: celebrazioni per il centenario

La serata ha segnato anche l’apertura della mostra 1925–2025. A hundred years of the completion of the tower of Barnabas. Gaudí’s first witness at the Sagrada Família, che rimarrà visitabile fino al 26 maggio 2026. Il percorso espositivo esplora il contesto storico, tecnico e artistico della prima torre completata, mettendo in dialogo documenti d’archivio, fotografie e materiali originali.

Le celebrazioni proseguiranno per tutto il 2026, con un programma di eventi e iniziative consultabile sul sito ufficiale sagradafamilia2026.org. Un’occasione unica per rileggere l’opera di Gaudí e assistere da vicino all’evoluzione di uno dei progetti architettonici più iconici al mondo.

Foto: Sagrada Família