Cris Devil firma una nuova Art Car su MINI Aceman elettrica, accanto a Calder, Lichtenstein e Koons: arte, sostenibilità e beneficenza nello showroom Nanni Nember di Brescia.

Il 29 e 30 novembre 2025 lo showroom Nanni Nember di Brescia ospiterà un evento che celebra cinquant’anni di dialogo tra arte e motori. Per questa occasione ogni visitatore potrà vedere in mostra, tre tra le più celebri BMW Art Car firmate da Alexander Calder, Roy Lichtenstein e Jeff Koons anche una nuova creazione: l’Art Car su MINI Aceman elettrica realizzata da Cris Devil.

L’artista bresciano, rappresentato da Zanini Arte e noto per la sua estetica neo-pop surrealista, è stato selezionato per reinterpretare la nuova MINI a zero emissioni, con un intervento che fonde creatività, tecnologia e sostenibilità. Una scelta coerente con la direzione futura dell’automotive e della cultura visiva e con lo stile dell’artista che ha già firmato in passato un casco d’artista per Marco Bezzecchi al GP di Silverstone 2025.

Cris Devil reinterpreta la MINI Aceman per i 50 anni delle Art Car BMW – credits: Zanini Arte

Arte in movimento e nuove visioni per un futuro sostenibile

Cris Devil immagina la carrozzeria come un palcoscenico in movimento dove emerge come protagonista la sua iconica texture creata da quattro chitarre intrecciate, che oltre a rappresentare l’artista diventa in questo caso anche simbolo di connessione, energia e libertà. Un segno che si fa messaggio in grado di raccontare la mobilità elettrica come atto creativo.

L’intervento si unisce insieme all’esposizione di altre tre Art Car realizzate da grandi artisti come Alexander Calder, Roy Lichtenstein e Jeff Koons.

L’iconica Fly Fuzz di Cris Devil – credits: Zanini Arte

Fly Fuzz: una scultura per la speranza e per la ricerca scientifica

L’evento ha anche un forte valore etico: parte del ricavato sosterrà progetti di ricerca e innovazione scientifica presso gli Spedali Civili e la Poliambulanza di Brescia. E per contribuire concretamente alla causa, Cris Devil ha ideato una Limited Edition di venti Fly Fuzz: sculture in PLA, bioplastica derivata da fonti rinnovabili, ispirate alla sua iconica chitarra alata, simbolo di rinascita e di cui il ricavato verrà interamente devoluto.

Cris Devil – credits: Zanini Arte

Un weekend esperienziale tra arte, design e cultura enogastronomica

In vista di questa occasione l’intero weekend vedrà la trasformazione dello showroom in uno spazio esperienziale multidisciplinare, con workshop e incontri che metteranno in dialogo arte, enogastronomia, motori e design. Un’occasione unica in cui il pubblico potrà scoprire anche la nuova BMW iX3 e la BMW M4 GT3 Evo con la livrea di Valentino Rossi, raccontata dal pilota Francesco Guerra, bresciano come Cris Devil e protagonista del Campionato Italiano Turismo GT Endurance 2025.

L’evento nello Showroom Nanni Nember di Brescia si svolgerà da sabato 29 a domenica 30 novembre 2025m dalle 9:00 alle 12:30 e dalle 14:30 alle 19:00. L’aperitivo con L’artista Cris Devil è previsto dalle dalle 17:00 alle 19:00.