A Palazzo Reale arriva ‘Il Labirinto’, installazione della Rete Antiviolenza di Milano per riconoscere i segnali della violenza di genere. Un percorso immersivo e gratuito aperto alla città.

Milano trasforma uno dei suoi luoghi simbolo della cultura, Palazzo Reale, in uno spazio di consapevolezza e prevenzione. In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, la Rete Antiviolenza del Comune presenta Il Labirinto, un’installazione esperienziale che invita i visitatori a riconoscere, passo dopo passo, i segnali sottili e spesso invisibili della violenza maschile sulle donne.

L’articolo continua più sotto La nostra newsletter bisettimanale dedicata al mondo dell’arte e della cultura Revenews utilizza i dati da te forniti per tenerti informato con regolarità sul mondo dell'arte, nel rispetto della privacy come indicato nella nostra informativa. Iscrivendoti i tuoi dati personali verranno trattati secondo le modalità riportate in questa informativa privacy. Potrai disiscriverti in qualsiasi momento con l'apposito link presente nelle email.

Il percorso si sviluppa attraverso pareti alte due metri tappezzate di frasi che raccontano dinamiche tossiche e indizi comportamentali che compongono – come in un vero labirinto – la spirale soffocante della violenza psicologica, affettiva e fisica. Un viaggio nello spazio e nella mente, costruito per mostrare quanto possa essere difficile vedere, nominare e uscire da un ciclo di abusi.

«La violenza maschile contro le donne è subdola e spesso si nasconde dietro comportamenti solo apparentemente innocui. – dichiarano Lamberto Bertolé (Welfare e Salute) e Tommaso Sacchi (Cultura) – Riconoscerne i segnali è fondamentale per reagire precocemente. In questo senso, mettere a disposizione un luogo così simbolico di Milano come Palazzo Reale significa promuovere il coinvolgimento di un pubblico vasto e variegato.

Perché, come abbiamo dovuto imparare in questi anni, gli abusi non conoscono censo, ceto sociale, nazionalità, livello di istruzione. Il Labirinto si rivolge quindi a tutti e tutte: un monito e, allo stesso tempo, un’occasione per conoscere, capire, approfondire».

LEGGI ANCHE: — Laika, ‘Figliə della Tempesta’ dedicata alla lotta contro la violenza patriarcale

«Un luogo – Palazzo Reale – e una installazione – il labirinto – importanti e utili per rappresentare il dramma della violenza maschile sulle donne. – aggiunge Elena Lattuada, delegata del Sindaco per le Pari Opportunità – Ma anche un messaggio forte verso gli uomini per creare consapevolezza sulle tante forme di violenza che le donne subiscono nello spazio e nella vita quotidiana»

La città ribadisce, così, il suo impegno con una rete strutturata che riunisce otto Centri Antiviolenza, nove Case Rifugio e uno sportello di sostegno. Solo nei primi dieci mesi del 2025, i Centri aderenti alla coprogettazione Diritti hanno accolto 2.368 nuove richieste di aiuto, su un totale di 3.541 donne.

Un’installazione per parlare a tutte le generazioni

Il Labirinto nasce nel 2016 e oggi torna con una veste grafica rinnovata grazie al sostegno del gruppo Sella. «Il Labirinto è stato ideato per le ragazze e i ragazzi, che nelle prime esperienze amorose non percepiscono i comportamenti che impediscono un normale rapporto di coppia. – spiega Alessandra Kustermann, presidente SVS Donna Aiuta Donna – Il controllo ossessivo, la gelosia estrema, l’isolamento dagli altri non sono segni d’amore […] Possono chiedere aiuto psicologico negli Spazi Giovani dei Consultori Familiari e cercare una via d’uscita».

L’installazione è accessibile gratuitamente negli orari di apertura di Palazzo Reale. Al termine del percorso i visitatori incontrano le operatrici della Rete Antiviolenza, disponibili per fornire informazioni, ascolto e orientamento. Un’esperienza che va oltre l’arte e diventa uno strumento educativo, emotivo e civile: un invito a riconoscere ciò che spesso resta invisibile.

Immagini da Ufficio Stampa