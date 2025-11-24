Dal 26 novembre al 7 dicembre Milano celebra la Giornata delle Persone con Disabilità con visite tattili, percorsi multisensoriali, attività in LIS, laboratori e iniziative gratuite nei musei e nelle biblioteche civiche. Scopri il programma completo.

In occasione della Giornata internazionale delle persone con disabilità del 3 dicembre, i musei civici, le biblioteche e gli istituti culturali del Comune di Milano propongono, dal 26 novembre al 7 dicembre, un calendario di attività gratuite pensate per favorire un’esperienza culturale aperta, partecipata e accessibile. Percorsi sensoriali, esplorazioni tattili, visite in LIS e laboratori creativi consentiranno al pubblico di ogni età di sperimentare modalità di fruizione inclusive e non convenzionali.

Il programma coinvolge numerosi luoghi simbolo della cultura cittadina. Dal Civico Museo Archeologico al Museo del Novecento, dalla GAM al Museo del Risorgimento. Fino al Castello Sforzesco, che ospiteranno visite con esplorazioni tattili dedicate alla scoperta delle collezioni permanenti. A Palazzo Reale, inoltre, sono previsti percorsi multisensoriali all’interno delle mostre Man Ray. Forma di luce e della retrospettiva su Leonora Carrington, offrendo nuove chiavi di lettura attraverso stimoli visivi, sonori e tattili.

Accanto alle visite guidate, non mancano proposte narrative e performative. Tra le altre, laboratori alla Fabbrica del Vapore, attività creative nei nuovi spazi del CASVA, appuntamenti dedicati alle famiglie a Palazzo Morando e all’Acquario Civico.

Le Biblioteche Calvairate e Oglio partecipano con Storie per tutti, letture ad alta voce arricchite da simboli della Comunicazione Aumentativa e Alternativa (CAA) e interventi in LIS. Per il pubblico adulto, il MUDEC ospita una meditazione sonora sotto l’installazione site-specific di Chiharu Shiota, mentre il PAC e il Museo del Novecento propongono visite inclusive accompagnate da interpreti LIS.

Il programma si chiude il 7 dicembre con la proiezione di Una Lady Macbeth del distretto di Mcensk, all’interno di Prima Diffusa. Per la prima volta, tra le sedi della diretta figura anche il Centro Diurno Disabili CDD Appennini, in via Appennini 147 (Municipio 8). Prosegue inoltre fino al 6 gennaio 2026 Art from Inside, la mostra gratuita e multisensoriale a Palazzo Reale ideata da Fondazione Bracco.

«Queste iniziative, che musei e biblioteche propongono anche nel corso dell’anno, rappresentano l’espressione concreta dell’impegno delle istituzioni culturali cittadine nel promuovere una cultura aperta, inclusiva e realmente accessibile a tutte e a tutti», dichiara l’assessore alla Cultura, Tommaso Sacchi.

Foto Shuttestock