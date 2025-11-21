Birkin, Kelly, Bamboo, flap bag e un rarissimo archivio Yves Saint Laurent: Aste Bolaffi racconta la storia del fashion design.

Un tuffo nel cuore dell’artigianalità di lusso, tra pezzi iconici e rarità da collezione. Martedì 25 novembre alle 10, nella Sala Bolaffi di Torino, torna l’appuntamento con l’asta di moda vintage firmata Aste Bolaffi. Ad anticiparla, l’esposizione aperta al pubblico dal 21 al 24 novembre (domenica esclusa). Un percorso tra oggetti che hanno segnato epoche e immaginari, dove stile, memoria e savoir-faire dialogano senza tempo.

Quest’edizione porta sotto i riflettori circa 560 lotti che raccontano il meglio delle grandi maison. Sfogliando il catalogo ecco borse, valigeria, foulard, bijoux e piccoli oggetti decorativi selezionati per qualità, stato di conservazione e autenticità. Una panoramica che è un viaggio nella storia della moda, attraverso forme, materiali e dettagli che hanno definito il gusto degli ultimi decenni.

LOUIS VUITTON, Calendario dell’avvento “Vivienne” 2022

Hermès domina la scena con sette Kelly d’epoca e una Birkin 35 del 2008 in pelle Togo Curry, tra pezzi rari e varianti ricercate. È il caso, per esempio, della Sellier 20 del 1987 in pelle Courchevel Gold o la Kelly 28 Bleu Royal arricchita da un Twilly annodato al manico. Accanto alla maison francese, Chanel propone autentiche gemme da collezione come la pochette Cassette del 2004 in lucite nera, la Classic Flap e una maxi Jumbo verniciata blu dal carattere radioso.

Il gusto pop e irriverente di Louis Vuitton dialoga invece con il tocco artistico di Takashi Murakami nelle edizioni limitate Neo Deauville Cerises e Marilyn multicolore. Mentre il savoir-faire italiano si racconta attraverso Fendi, Ferragamo e soprattutto Gucci, con una selezione di Bamboo che attraversa i decenni. Fino a includere un’affascinante 1947 anni Settanta in pelle rossa.

Tra le rarità più preziose spicca un pezzo che sfiora il valore museale. Si tratta del mobiletto-archivio della Fondazione Pierre Bergé – Yves Saint Laurent, opera editoriale in tiratura limitata che custodisce schizzi, campioni tessili e appunti della maison raccolti nell’arco di quarant’anni. Un oggetto che, più che un lotto d’asta, è un concentrato di storia del costume.

CHANEL

Palla di Neve Anni 2000 CHANEL

Pochette “Cassette” 2004

Non mancano infine proposte perfette per le festività come la boule de neige Chanel e il calendario dell’avvento Louis Vuitton del 2022 ancora intatto. Ma anche miniature decorative che uniscono spirito natalizio ed estetica luxury.

Tra moda, memoria e artigianato, l’appuntamento di Aste Bolaffi si conferma uno dei momenti più attesi per chi ama scoprire – e riscoprire – il valore del vintage come patrimonio culturale, oltre che come desiderio da collezionisti.

Immagini da Ufficio Stampa