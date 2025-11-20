Al Trullo nasce il Mercato dell’Arte: i box inutilizzati del mercato rionale diventano atelier condivisi, con sette artisti e un finissage il 29 novembre.

Fino al 29 novembre, a Roma i box inattivi del Mercato del Trullo diventano atelier d’arte aperti al quartiere con Il Mercato dell’Arte: un progetto che porta creatività, partecipazione e nuovi linguaggi nel cuore della borgata, restituendo vita a spazi inutilizzati con installazioni, opere e interventi realizzati a stretto contatto con la comunità. Sette artisti romani trasformano un luogo di passaggio in un laboratorio vivo, dove l’arte esce dalle gallerie per radicarsi nel quotidiano, tra arte urbana, digitale, poesia, fotografia e pittura.

Protagonisti di questa prima edizione sono Linda Pennacchia, Alessandro Fornaci, Solo e Diamond, Er Pinto, Daniele Tozzi e Kenji De Angelis. È il primo capitolo di un progetto biennale che mira a riqualificare i box inattivi dei mercati rionali delle borgate romane attraverso residenze artistiche e installazioni partecipate.

Gli atelier dei sette artisti e il dialogo con la comunità

Nel laboratorio fotografico di Linda Pennacchia e Alessandro Fornaci, gli abitanti portano oggetti, storie e memorie personali, contribuendo alla costruzione di un archivio vivo: un mosaico di immagini, testimonianze e segni affettivi che restituisce dignità al racconto collettivo del Trullo. Carta, inchiostri, incisioni e fotografie danno forma a una mappa intima del quartiere.

La ricerca di Solo e Diamond trasforma l’arte urbana in un’opera a più mani. Bombolette ad acqua, stencil, marker e tavole dipinte compongono un ambiente in cui linguaggi diversi si mescolano grazie ai contributi spontanei dei passanti, generando un immaginario che nasce dal Trullo e al Trullo ritorna.

Nel box di Er Pinto, la poesia diventa gesto e presenza: parole nate dalla strada, dalle memorie emotive della borgata, che vibrano nello spazio come una voce collettiva. Non sono versi da osservare, ma battiti che ricompongono identità e ricordi attraverso frammenti di vita quotidiana.

Il collettivo Archigrafia, con Daniele Tozzi e Kenji De Angelis, dà vita a un’installazione in continua trasformazione: un totem partecipato che ogni giorno si arricchisce delle tracce di chi passa, rendendo tangibile la memoria condivisa del quartiere attraverso segni, colori, ricordi.

Al termine delle residenze, le opere saranno restituite agli spazi condivisi del Trullo, diventando parte del patrimonio visibile della comunità.

Fotografia, poesia, arte urbana: i linguaggi del Mercato dell’Arte Trullo

«Il Mercato dell’Arte nasce dal desiderio di risignificare i luoghi del vivere comune, trasformando spazi vuoti come i box in disuso dei mercati rionali in luoghi di ricerca unici e non convenzionali, carichi di identità rinnovata dal linguaggio artistico» spiega la direttrice artistica Alessandra Muschella.

«Gli artisti selezionati per questa prima edizione non sono semplici ospiti del mercato del Trullo, ma attivatori del luogo. – continua – Attraverso l’interazione quotidiana con commercianti e abitanti daranno vita a opere site-specific capaci di raccontare una delle borgate più iconiche di Roma. Sostenere queste residenze significa valorizzare gli spazi pubblici con un approccio partecipato che coinvolge la comunità e crea un ponte tra arte contemporanea e vita quotidiana».

Il Mercato dell’Arte è un progetto di A.S.A.P.Q in partnership con Roma Borgata Festival e HF4. Promosso da Roma Capitale – Assessorato alla Cultura, è vincitore dell’Avviso Pubblico Roma Creativa 365. Cultura tutto l’anno, in collaborazione con Zètema Progetto Cultura, con il patrocinio del Municipio Roma XI Arvalia Portuense.

Il Mercato dell’Arte: info utili

Residenza artistica

Tutti i giorni fino al 28 novembre, dalle 10.00 alle 14.00

Presentazione opere

29 novembre, dalle 18.00 alle 20.00

Dove

Mercato del Trullo — Via del Trullo 297, Roma

romaborgatafestival.it/il-mercato-dell-arte

Finissage – 29 novembre

Prenotazioni: eventbrite.it/e/il-mercato-dellarte-mercato-del-trullo-finissage-tickets-1967684568513

Foto: Emidio Vallorani