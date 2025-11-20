‘L’Arca’ di Ivan Tresoldi per EMERGENCY: un’opera partecipata con 300 parole di resistenza inaugura il 14 dicembre a Casa EMERGENCY a Milano.

Sono iniziati a Milano i lavori per L’Arca, la nuova installazione permanente di Ivan Tresoldi per EMERGENCY, destinata a trasformare il giardino di Casa EMERGENCY a Milano in un luogo di memoria e partecipazione civile. L’opera, che prenderà forma nel corso di un mese e sarà inaugurata il 14 dicembre, nasce come un gesto collettivo: una mappa di parole che raccontano il nostro tempo attraverso la voce di centinaia di persone.

Il progetto trae ispirazione dal pensiero di Gino Strada, che ha sempre indicato nella responsabilità individuale e nella solidarietà la via per un mondo più giusto. Per questo EMERGENCY e Tresoldi hanno chiesto a cittadini, volontari, studenti e membri della comunità di condividere una parola – di speranza o di sconforto, di rabbia o di immaginazione – capace di rappresentare lo stato presente e la volontà di non rimanere spettatori.

L’Arca di Ivan Tresoldi per EMERGENCY: un’opera partecipata

Alla base di tutto c’è un passaggio di Strada, che diventa il cuore etico e visivo dell’opera: «Non è troppo tardi per andare in una direzione più giusta… Non è troppo tardi per far sentire la nostra voce di cittadini del mondo». Da questo nucleo nasce un lavoro corale che usa la parola come strumento di resistenza e di riconoscimento reciproco.

«L’Arca è un’opera che parla alla coscienza collettiva, usando la parola come gesto di resistenza e di cura. È un invito ad ascoltare e a riconoscersi parte di un’unica umanità, proprio come ricordava Gino Strada. – dichiara l’artista Ivan Tresoldi – Quest’opera racconta che ognuno di noi da solo non vale nulla: è l’arte che si fa politica, responsabilità, autorialità che si dissolve nelle istanze di una moltitudine, che diventa il vero autore dell’opera».

Materiali, simboli e memorie

Le 300 parole raccolte saranno scritte su sottili listelli di legno ricavati da barconi che hanno attraversato il Mediterraneo: frammenti impregnati di viaggi, ferite, speranze. Ogni scheggia accoglie una storia, e tutte insieme formano un grande mosaico civile che trasformerà la parete di Casa EMERGENCY in un luogo di ascolto e testimonianza.

Il progetto si inserisce nel secondo anno della campagna R1PUD1A, che invita cittadini e cittadine a schierarsi contro la guerra richiamando l’articolo 11 della Costituzione. Da oltre trent’anni EMERGENCY opera per una cultura di pace e garantisce cure medico-chirurgiche gratuite nei territori colpiti dai conflitti. Oggi è attiva in nove Paesi, tra cui Sudan, Ucraina e Striscia di Gaza, ribadendo ancora una volta che il 90% delle vittime di guerra sono civili.

L’Arca diventa così un luogo di coscienza condivisa: un’opera che unisce arte, memoria e responsabilità collettiva, e che riafferma il messaggio più urgente dell’organizzazione fondata da Gino Strada.