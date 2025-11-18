La chitarra che Kurt Cobain ha utilizzato negli album Nevermind e In Utero, oltre che nel videoclip iconico di Smells Like Teen Spirit, sarà esposta al pubblico e messa in vendita da Christie’s New York nel marzo 2026. Si tratta della Fender Competition Mustang del 1969, modello mancino descritto dallo stesso Cobain come la sua chitarra preferita. Lo strumento sarà uno dei pezzi di punta della vendita della Jim Irsay Collection, una delle raccolte private più importanti al mondo nel panorama musicale e pop culturale.

La collezione, assemblata in decenni dal compianto filantropo e appassionato di musica Jim Irsay – proprietario e CEO degli Indianapolis Colts – comprende centinaia di oggetti storici provenienti dai mondi della musica, dello sport, della letteratura e della cultura americana. Christie’s presenterà la raccolta in una serie di aste che inizieranno nel marzo 2026.

La Jim Irsay Collection: la più grande collezione musicale al mondo

Definita da Guitar World The Greatest Guitar Collection on Earth, la collezione include strumenti appartenuti ad artisti come John Lennon, Paul McCartney, George Harrison, Jimi Hendrix, Prince, Bob Dylan, Eric Clapton, Janis Joplin, David Gilmour, oltre ad altri oggetti legati a Elton John, Ringo Starr, John Coltrane, Miles Davis e Jim Morrison.

La Mustang Competition Lake Placid Blue, acquistata da Cobain intorno al 1990-1991 da Voltage Guitars a Los Angeles, ha una stima compresa tra 2,5 e 5 milioni di dollari. Sarà esposta gratuitamente nelle gallerie di Christie’s al Rockefeller Center prima della vendita. Lo strumento fu utilizzato non solo nelle sessioni di registrazione dei due album simbolo dei Nirvana, ma anche durante numerosi live, diventando uno degli oggetti più riconoscibili della storia del grunge.

Il ritratto di Cobain firmato Elizabeth Peyton

Parallelamente, Christie’s propone in vendita anche il dipinto Kurt di Elizabeth Peyton, realizzato un anno dopo la morte del leader dei Nirvana, incluso nella 21st Century Evening Sale del 19 novembre.

«Kurt Cobain e la sua musica hanno definito una generazione. – ha dichiarato Alex Rotter, Global President di Christie’s – Il suo impatto continua a ispirare e permeare la nostra cultura. È un privilegio poter offrire un ritratto che rende omaggio al suo genio, e la chitarra con cui ha scritto la colonna sonora delle nostre vite».