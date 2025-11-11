Il 14 novembre SLAP ospita la prima tappa europea di ‘This Is America – Vol. 3’: mostra collettiva, dj set e cultura afroamericana al centro di un evento che celebra ricerca artistica e sperimentazione.

SLAP – Spazio Lambrate Arti Performative conferma la sua vocazione di luogo-laboratorio per la creatività contemporanea ospitando, il 14 novembre, la prima tappa del tour europeo del magazine indipendente oltreoceano dedicato alla cultura afroamericana. Dalle 18 a mezzanotte gli spazi in via Ortica diventano il teatro di This Is America – Vol. 3, evento che intreccia editoria, arti visive e musica, arricchito da una mostra collettiva internazionale e da una line-up di dj set curata in collaborazione con Radio Raheem.

L’articolo continua più sotto La nostra newsletter bisettimanale dedicata al mondo dell’arte e della cultura Revenews utilizza i dati da te forniti per tenerti informato con regolarità sul mondo dell'arte, nel rispetto della privacy come indicato nella nostra informativa. Iscrivendoti i tuoi dati personali verranno trattati secondo le modalità riportate in questa informativa privacy. Potrai disiscriverti in qualsiasi momento con l'apposito link presente nelle email.

La serata nasce in continuità con l’appuntamento SLAPinprogress del 9 novembre, dedicato ai percorsi emergenti della scena performativa milanese. Questa volta, SLAP si apre a un dialogo che supera i confini della città e dell’Italia, accogliendo oltreoceano e il suo progetto editoriale annuale: una rivista che indaga il contributo, l’eredità e l’immaginario della cultura afroamericana, raccontando il suo impatto sulle società occidentali attraverso saggi, testimonianze e narrazioni plurali.

Il Volume 3, pubblicato il 7 novembre, raccoglie sei saggi monografici e i contributi di diciassette autori e autrici provenienti da contesti culturali e accademici differenti. La presentazione del volume a Milano inaugura un tour che proseguirà poi a Bologna, Parigi, Torino, Berlino, Vienna e Roma, a testimonianza di una rete europea ormai consolidata.

La collettiva nata tramite una open call

Nel cuore di SLAP prende forma una mostra collettiva che porta in scena cinque artisti selezionati tramite open call: Bernardo Dell’Anna, Fadwa Rouhana, Chiara Antonelli, Violette Olszewski e Francisco Zarate. Le loro opere, diverse per linguaggi e sensibilità, convergono su temi come memoria, connessione e sguardo critico, costruendo un mosaico visivo che riflette la prospettiva del magazine.

Quando l’orologio segnerà le 21, l’happening si trasformerà in un club night grazie ai dj set di Evissimax, Michael Mills e Pretty Mo. I tre protagonisti, figure centrali della scena urban e rap italo-africana, guideranno il pubblico attraverso sonorità afro-beat, rap e techno. Evissimax presenterà in anteprima le tracce del nuovo EP PRESS X, con beat ipnotici che dialogano con radici e ritmi afroamericani.

LEGGI ANCHE: — Milano celebra il Natale con il ‘Polittico di Monte San Martino’ a Palazzo Marino

L’appuntamento si inserisce in un calendario ricco che rende SLAP uno degli spazi più attivi per la ricerca performativa a Milano. Il programma di residenze dimoraSLAP accoglie in questo bimestre Dafne Paris – vincitrice del premio Miglior Performance alla Biennale Musica 2022 – con Nympholepsy, progetto immersivo che intreccia arpa, danza e live electronics in una reinterpretazione post-umanista del mito di Apollo e Dafne.

Accanto a lei, il collettivo ObliVion, guidato dal coreografo Kim Di Molfetta, sviluppa Voce, una ricerca sulla musicalità del corpo che fonde linguaggi urban, parola e gesto in un intreccio dinamico di ritmo e movimento.

Prosegue inoltre dimora365, la residenza annuale della performer e ricercatrice Rosita Mariani, che durante l’anno guiderà laboratori e progetti partecipativi come Cartoline dal corpo, performance basata sull’improvvisazione e sull’interazione con il pubblico.

Immagini da Ufficio Stampa