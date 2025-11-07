Una nuova experience porta i visitatori accanto a Michelangelo durante la creazione del David. Un progetto immersivo che rinnova la narrazione del patrimonio italiano.

Vivere accanto a Michelangelo mentre scolpisce il David? È possibile grazie a Michelangelo’s David – Live the Creation, nuova esperienza immersiva in Realtà Virtuale realizzata da Slow Tour Tuscany e WAY Experience, secondo capitolo del programma The Masters of Rinascimento. Un progetto pensato per trasformare la fruizione culturale in un viaggio sensoriale, accessibile e allo stesso tempo rigoroso.

Dopo il successo dell’esperienza dedicata alla Cupola di Brunelleschi, le due realtà tornano a collaborare per dare vita a un’immersione a 360° nel mondo del Buonarroti. In un lavoro che combina ricerca storico-artistica, storytelling digitale e tecnologie VR di ultima generazione.

L’obiettivo è chiaro. Offrire a cittadini e turisti un modo nuovo e più consapevole di avvicinarsi al patrimonio fiorentino. Aggirando nel mentre anche le dinamiche dell’overtourism e trasformando l’esperienza della visita in un gesto di conoscenza attiva.

«Siamo entusiasti di proseguire questo percorso dedicato ai Maestri del Rinascimento insieme a WAY Experience», afferma Annalisa Menconi, CEO e co-founder di Slow Tour Tuscany. «Con questa seconda esperienza VR vogliamo consolidare il nostro impegno nel promuovere un turismo di qualità, capace di coniugare cultura, emozione e conoscenza».

Anche WAY Experience sottolinea il valore identitario del progetto. «Questa esperienza non è solo un viaggio immersivo, ma un modo per rivivere da vicino il processo creativo del David, ammirandolo da prospettive riservate a pochissimi», spiega Marco Pizzoni, co-founder e CEO. «Abbiamo sviluppato tutto nel pieno rispetto del valore simbolico dell’opera, con i diritti concessi dalla Galleria dell’Accademia».

Dentro il laboratorio di Michelangelo: cosa racconta l’esperienza VR

L’esperienza – della durata di 8 minuti – permette al visitatore di osservare il David da punti di vista impossibili nella realtà, cogliendo dettagli che sfuggono alla distanza museale. E il primo passo è “entrare” nella bottega di Michelangelo, ricostruita digitalmente attraverso un lavoro filologico che rievoca materiali, luci, strumenti e atmosfere del primo Cinquecento. Ma a essere coinvolta non è solo la vista: è possibile, infatti, anche ascoltare un monologo intimo del Buonarroti, scritto per restituire la dimensione emotiva e mentale del suo lavoro.

E, infine, l’esperienza permette viaggiare nella Firenze rinascimentale, tra ambienti virtuali progettati come un piccolo teatro digitale, che alterna ricostruzione storica e linguaggio cinematografico.

Michelangelo’s David è parte di un progetto più ampio che mira a rendere il patrimonio rinascimentale accessibile a tutti, sostenibile e scientificamente accurato. Per una narrazione culturale capace di dialogare con il presente, senza perdere rigore e profondità.

Informazioni utili

Le esperienze del programma sono disponibili ogni giorno – dalle 10:00 alle 16:00 (lunedì dalle 10:00 alle 13:00) – nel VR Space di Via degli Alfani, 115r. La durata è di 8 minuti e l’età minima è di 8 anni (sconsigliato a persone con epilessia).

Biglietti:

Solo Michelangelo’s David: 9 €

Combinato David + Brunelleschi’s Dome: 15 €

Lingue:

IT, EN, ES, FR, DE, CN, KR, JP

