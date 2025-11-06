Per la UK City of Culture, i capolavori del maestro britannico prendono vita nei cieli di Saltaire in uno show di luci gratuito e mai visto prima.

Il cielo sopra Bradford si prepara a diventare una gigantesca tela digitale. Il 14 novembre 2025, alle 17:30, alcune tra le opere più celebri di David Hockney – dai leggendari pool californiani ai luminosi paesaggi dello Yorkshire – verranno ricreate nel cielo notturno da oltre 600 droni luminosi, in un evento gratuito organizzato per Bradford 2025 – UK City of Culture.

Lo spettacolo, intitolato Painting the Sky, animerà dunque i cieli sopra Roberts Park nella storica area di Saltaire, sito UNESCO e cuore della Bradford District. Per il pubblico sarà possibile assistere liberamente al volo coreografato dei droni, che trasformeranno l’orizzonte in un grande omaggio all’artista più celebre della regione.

Sebbene Hockney abbia abbracciato la tecnologia per decenni (dalle sperimentazioni con Polaroid negli anni ’80 alle iconiche opere realizzate su iPad, fino alle installazioni immersive degli ultimi anni), questa è la prima volta che i suoi lavori vengono realizzati attraverso droni luminosi.

David Hockney Self Portrait, 22nd November 2021 Acrylic on canvas 36 x 30 in. (91.0 x 76.0 cm). ©David Hockney. Photo Credit Jonathan Wilkinson

La produzione è affidata a SKYMAGIC, una delle realtà più innovative del settore, già responsabile di show globali come il Giubileo di Platino della Regina Elisabetta I e il Concerto dell’Incoronazione di Re Carlo. Oltre alle performance al Coachella e a grandi eventi internazionali dall’Europa all’Asia.

Un ritorno alle origini per il maestro

Nato a Bradford nel 1937, Hockney ha studiato alla Bradford School of Art tra il 1953 e il 1957, prima di diventare uno dei pittori britannici più influenti di sempre. Portare le sue opere nel cielo della sua città natale ha quindi un forte valore simbolico.

L’evento si intreccia inoltre con la storia culturale di Saltaire, villaggio vittoriano progettato dall’industriale Sir Titus Salt e trasformato nel 2001 in sito UNESCO. Qui si trova anche il celebre Salts Mill, che ospita una delle più grandi collezioni permanenti dell’artista.

Immagini Ufficio stampa