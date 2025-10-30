Alla Sagrada Família di Barcellona posata la prima parte della croce della torre di Gesù Cristo: inizia la fase finale del capolavoro di Gaudí.

Un nuovo, storico passo avanti per la Sagrada Família di Barcellona. Oggi è stata posizionata la prima parte della croce della torre di Gesù Cristo, segnando l’inizio della fase finale di costruzione della torre centrale del tempio, la più alta dell’intero complesso ideato da Antoni Gaudí.

È avvenuto il posizionamento del braccio inferiore della croce, lungo 7,25 metri e dal peso di 24 tonnellate. Arrivato lo scorso luglio suddiviso in quattro pannelli, è stato assemblato su una piattaforma situata a 54 metri di altezza sopra la navata principale, dove si è dato il via anche ai lavori di vetratura e pietra decorativa.

Caratterizzata da una geometria a doppia torsione, la struttura presenta una forma quadrata alla base che diventa ottagonale nella parte superiore. Il rivestimento esterno in ceramica smaltata bianca e vetro riflette la luce naturale e resiste agli agenti atmosferici. Crea inoltre un effetto visivo che dialoga con la simbologia luminosa dell’intera basilica.

Una volta completata, la croce raggiungerà 17 metri di altezza e 13,5 metri di larghezza, l’equivalente di un edificio di cinque piani. Questo montaggio rappresenta un passaggio decisivo verso il completamento della torre di Gesù Cristo, che segnerà anche il centenario della morte di Gaudí.

La conclusione della torre sarà celebrata con eventi commemorativi e iniziative culturali consultabili sul sito sagradafamilia2026.org. Un tributo alla visione mistica e architettonica di Gaudí, che a quasi 150 anni dall’avvio dei lavori continua a plasmare il cielo di Barcellona.

Foto: Ufficio Stampa