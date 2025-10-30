A Torino, per Artissima 2025, il Principi di Piemonte ospita l’opera ‘Vittoria sul Sole’ di Renato Leotta: un dialogo poetico tra arte e natura.

Per il sesto anno consecutivo, Artissima e Principi di Piemonte | UNA Esperienze rinnovano una collaborazione che unisce arte contemporanea e ospitalità di eccellenza. In occasione della 32ª edizione della fiera, in programma dal 31 ottobre al 2 novembre all’Oval di Torino, il celebre hotel 5 stelle della collezione UNA Italian Hospitality si trasformerà in uno degli scenari più suggestivi della manifestazione.

Il Salone delle Feste, con i suoi vetri di Murano e i mosaici firmati Venini, accoglierà infatti Vittoria sul Sole di Renato Leotta. Il progetto è esposto in collaborazione con la galleria Sprovieri di Londra.

Attraverso un processo di osservazione lenta e contemplativa, l’artista traduce i fenomeni naturali – come l’eruzione di un vulcano – in immagini sospese tra scienza e poesia visiva.

Nubi di cenere e lapilli oscurano il sole, generando una prospettiva quasi aliena che invita a un’esperienza essenziale dello sguardo. Un’azione lontana dalla sovrapproduzione d’immagini del presente. Ne emerge un’estetica anarchica e libera, dove la forza della natura diventa metafora delle incertezze contemporanee.

L’opera sarà visibile gratuitamente dal 31 ottobre al 2 novembre, dalle 13:00 alle 21:00. La location è il Salone delle Feste del Principi di Piemonte | UNA Esperienze nel cuore di Torino. Qui storia, arte e ospitalità si fondono in un’unica visione.

Maggiori informazioni qui.