Oggi si inaugura una bellissima collettiva che mette in dialogo l’America Latina e l’Italia intorno a un tema, quella dell’ibridazione tra uomo e natura, un evento, una mostra ospite di Fabbrica del Vapore. Ci vuole introdurre questo tipo di mostra e quella è l’approccio di Fabbrica del Vapore di fronte a questi eventi di ibridazione qui fra uomo e natura e con Andrea Crespi tra uomo e macchina?

Questo è un progetto molto molto bello, il tema viene scelto dai curatori proprio nel momento in cui lanciano la call e individuano la potenza di una argomentazione da mettere a sistema in queste appunto mostre che Bienalsur fa non solo da noi ma in giro appunto tra più continenti e questa cosa rende Fabbrica particolarmente lieta perché avere una mostra con artisti italiani e artisti internazionali che è inserita in un contesto di grande prestigio internazionale aiuta anche noi a raggiungere quel risultato che vorremmo raggiungere di luogo, come si può dire, riconosciuto della contemporaneità.



Quindi avere più di una mostra dedicata a giovanissimi artisti è sicuramente motivo di orgoglio per noi e io spero che sia motivo di grandissimo interesse per il pubblico, perché appunto arrivando in Fabbrica del Vapore trova sollecitazioni come, tu stesso hai detto, quasi antitetiche ma in realtà che rispondono a un’urgenza pressante del contemporaneo. Cioè come sta l’uomo in una centralità e in una dimensione che non sia meramente antropocentrica ma in equilibrio tra le sue competenze tecnologiche e quell’ambiente, quel contesto, quella intelligenza della natura di cui fa parte la sua stessa intelligenza.

L’altro giorno abbiamo sentito fare un intervento sul rapporto tra Fabbrica del Vapore e arte, un ruolo importante per portare a terra quello che è il contatto tra gli artisti e non solo la città ma il mondo del sociale e della cultura in un complesso sistema dove spesso i processi di arte sono accompagnati da altissimi progetti di finanziarizzazione. Qual è la visione che lei ha di Fabbrica del Vapore? Qual è la sua missione?

Secondo me Fabbrica del Vapore deve riallacciare un rapporto tra l’intelligenza degli artisti che sono dotati come dicevamo da un lato di senso critico e dall’altro di visionarietà e il pubblico che non si sta accorgendo a sufficienza perché forse è spaventato perché teme di non essere magari all’altezza di capire completamente tutto quello che viene proposto, dicevo che non si sta interessando abbastanza di artisti e del ruolo dell’arte. Io credo che questo invece sia un punto nodale, se dovessimo uscire da questa stanza ma anche qua dentro e togliere tutto ciò a cui noi diamo valore di arte resterebbe ben poco e veramente andremo a disgregare il senso stesso di umanità perché tra le varie propulsioni, tra i vari moti che portano un’umanità a proseguire nel cammino passandosi, appunto, di vita in vita dei consegni in questo grande flusso è chiaro che quello che resta è proprio l’elezione più profonda, la nozione di senso. Cito appunto l’epistemologa Fiorani, è nel nostro presente, lei diceva nel nostro passato, io dico nel lavoro di questi artisti che alberga il nostro futuro, proprio perché sono loro quel punto di contatto importante tra il sistema dell’arte inteso non come sistema economico ma proprio come storia dell’umanità e il futuro che deve essere di continuità e non di autodistruzione.