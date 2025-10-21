L’artista giapponese firma l’installazione monumentale e la nuova collezione Artycapucines VII, rinnovando la collaborazione con Louis Vuitton.

In occasione di Art Basel Paris 2025, Louis Vuitton celebra il connubio tra arte e moda con un progetto spettacolare firmato da Takashi Murakami. La maison francese, partner associato della fiera per il terzo anno consecutivo, presenta infatti la nuova collezione Artycapucines VII – Louis Vuitton × Takashi Murakami. E segna così un ritorno atteso dopo la prima storica collaborazione del 2003.

Per l’occasione, in particolare, Murakami trasforma il Balcon d’Honneur del Grand Palais in un universo visionario abitato da una scultura monumentale di un polipo alto otto metri, ispirato alle lanterne cinesi. I tentacoli dell’installazione si estendono nello spazio espositivo accogliendo i visitatori in un’esperienza immersiva, tra sketch scenografici e riferimenti al linguaggio pop e ironico dell’artista. L’opera che sintetizza la sua poetica, dove il colore diventa portale verso un mondo in bilico tra spiritualità orientale e cultura kawaii.

All’interno dell’installazione trovano posto le undici creazioni della nuova Artycapucines VII, ognuna reinterpretata da Murakami con i suoi iconici personaggi. Ecco, allora, Mr. DOB, Panda Superflat e le Smiling Flowers, simboli ormai universali della sua estetica. La collezione dialoga poi con tre Plush Balls, sculture sferiche che l’artista sviluppa fin dagli anni Novanta. In un continuo rimando tra materia e fantasia, artigianalità e visione digitale.

Con questa nuova collaborazione, Louis Vuitton e Takashi Murakami rinnovano un sodalizio che ha segnato la storia del rapporto tra arte contemporanea e moda di lusso. Un racconto che, a distanza di due decenni, torna a pulsare nel cuore di Parigi sotto il segno dell’immaginazione e dell’eccellenza creativa.

Immagini Art Basel Paris 2025 © Adrien Dirand – Louis Vuitton Malletier