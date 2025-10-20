Con un totale di 486.000 euro e il 93% del valore di riserva raggiunto, Finarte segna un nuovo primato per il mercato fotografico italiano.

Finarte celebra un risultato storico con l’asta autunnale dedicata alla Fotografia d’autore, tenutasi giovedì 16 ottobre nella sede milanese di via dei Bossi 2. Con 162 lotti venduti su 265, per un totale di 486.000 euro (diritti inclusi)e il 93% del valore complessivo di riserva raggiunto, la casa d’aste realizza la miglior performance di sempre per una vendita di fotografia in Italia. E conferma la sua posizione di riferimento nel settore.

L’asta ha evidenziato un interesse sempre più diffuso per la fotografia d’autore, sia da parte di collezionisti italiani che internazionali. Le numerose aggiudicazioni sopra stima testimoniano la qualità della selezione, capace di attrarre pubblico e investitori su autori classici e contemporanei.

«Siamo molto contenti del risultato raggiunto, in un momento generale non facile per il mercato», dichiara Davide Battaglia, Responsabile del Dipartimento di Fotografia di Finarte. «Ci sono state ottime aggiudicazioni per gli autori italiani, con alcuni importanti record. E interessanti riscontri per autori internazionali che difficilmente appaiono nel nostro paese. Grande soddisfazione, infine, per la prima sezione dedicata alla donna (fotografa e ritratta), segno che i risultati passano anche dall’aspetto curatoriale a cui teniamo molto».

Berenice Abbott (1898 – 1991), Fulton Street Fish Market, New York, 1935/1936.

Stampa successiva alla gelatina ai sali d’argento, cm 47,5 x 59 (cm 76 x 91,5 cartoncino). Firmata a matita al recto del cartoncino con timbro del fotografo al verso. Opera in cornice

Le opere e i numeri

Tra i risultati più significativi spiccano le opere di Lisetta Carmi, con la serie I travestiti. Il lotto 2, per esempio, è stato aggiudicato a 5.805 euro, segnando il record assoluto per la fotografa genovese. Forte anche l’interesse per la fotografia storica di Berenice Abbott, la cui Fulton Street Fish Market, New York è stata battuta a 5.160 euro a fronte di una base di 2.600. Ottimi riscontri anche per Man Ray, con Femme (lotti 20 e 21) venduti rispettivamente a 2.064 e 2.193 euro, e Patti Birch, 1948 aggiudicata per 4.902 euro.

Il contemporaneo conferma il suo peso sul mercato. Tera Patrick di Timothy Greenfield-Sanders ha raggiunto 7.710 euro, mentre The Home of My Eyes di Shirin Neshat ha toccato 12.120 euro. Molto apprezzate anche le opere di Francesca Woodman, con due aggiudicazioni a 10.860 e 14.010 euro, quest’ultima per una rara cartolina-invito della mostra Immagini del 1981.

Tra i record italiani, P. J. Harvey, London, 1994 di Anton Corbijn ha toccato 7.080 euro, mentre La Seine au Pont des Arts di Brassaï è salita da 2.200 a 7.710 euro. Ottime performance anche per Martin Parr, la cui New York si è attestata a 5.160 euro. Per tutti e tre gli autori, si tratta del miglior risultato mai registrato sul mercato italiano.

Luigi Ghirri (1943 – 1992), Bologna, Studio di Giorgio Morandi, 1989/90. Stampa cromogenica vintage cm 20,2 x 25,2 (cm 19,2 x 24 immagine). Opera accompagnata da Certificato d’autenticità rilasciato dall’Archivio di Luigi Ghirri, Roncocesi (Reggio nell’Emilia)

Tra i top lot, Bologna, Studio di Giorgio Morandi di Luigi Ghirri è stata venduta per 15.000 euro, mentre Io non ho mani che mi accarezzino il volto di Mario Giacomelli ha raggiunto 19.050 euro, segnando un record mondiale per il maestro marchigiano. Eccellente anche la performance di Mimmo Jodice e Gabriele Basilico, con tutte le opere presentate vendute. Si tratta di Vedute di Napoli, Museo Nazionale che ha toccato 6.450 euro, mentre Beirut (Rue Dakar) ha raggiunto 8.970 euro.

Tra gli artisti internazionali, La Défense, Panorama di Andreas Gursky ha totalizzato 11.490 euro, e due immagini iconiche di Steve McCurry sono state vendute rispettivamente a 7.710 e 12.120 euro. Sul fronte italiano, Oliviero Toscani ha registrato un nuovo record personale con Manette, storica immagine per la campagna Benetton, battuta a 8.340 euro.

Francesca Woodman (1958 – 1981) Senza titolo, Roma, (Postcard invito alla mostra “Immagini”), 1977/1978. Stampa vintage a contatto alla gelatina ai sali d’argento applicata a cartolina

d’invito cm 5,6 x 5,5 (10,4 x 14,8 cartolina). Opera in cornice

«Superare il 93% del valore complessivo di riserva e vendere oltre il 60% dei lotti in un catalogo molto ampio, con ben 265 opere, conferma come stia crescendo non solo il numero delle aggiudicazioni. Ma anche la loro diffusione tra autori, tecniche e fasce di prezzo diverse», dichiara Marica Rossetti, Senior Expert del Dipartimento di Fotografia. «È un segnale chiaro della fiducia che i collezionisti continuano a dimostrare nei confronti del nostro lavoro e della proposta di Finarte».

Immagini da Ufficio Stampa, crediti indicati / In copertina: Steve McCurry (1950) Astrologer, Varanasi, India, 1996. Stampa a getto d’inchiostro cm 76,2 x 101,6. Edizione 1 di 15 Firmata a penna nera al verso