Arrivano alle Scuderie del Quirinale le opere della mostra ‘Tesori dei Faraoni’, dal 24 ottobre 2025 al 3 maggio 2026 a Roma.

Nella notte tra il 4 e il 5 ottobre sono approdate alle Scuderie del Quirinale le preziose opere della mostra Tesori dei Faraoni. È uno degli appuntamenti più attesi della nuova stagione espositiva romana. Dopo un lungo viaggio dal Museo Egizio del Cairo, centotrenta capolavori dell’arte egizia sono arrivati nella capitale. Questi includono statue, gioielli, sarcofagi e reperti provenienti dalle tombe reali di Tanis e dalla leggendaria città d’oro di Amenofi III. Sono stati accolti sotto la supervisione congiunta del Supreme Council of Antiquities e dei tecnici di Ales – Scuderie del Quirinale.

L’articolo continua più sotto La nostra newsletter bisettimanale dedicata al mondo dell’arte e della cultura Revenews utilizza i dati da te forniti per tenerti informato con regolarità sul mondo dell'arte, nel rispetto della privacy come indicato nella nostra informativa. Iscrivendoti i tuoi dati personali verranno trattati secondo le modalità riportate in questa informativa privacy. Potrai disiscriverti in qualsiasi momento con l'apposito link presente nelle email.

LEGGI ANCHE: ‘Egitto. Viaggio verso l’immortalità’, un’esplorazione dei misteri funerari antichi

I restauratori e funzionari egiziani hanno scortato le casse per poi trasferirle nei laboratori interni per le delicate operazioni di disimballaggio e controllo conservativo. Queste operazioni continueranno nei prossimi giorni sotto la sorveglianza di curatori italiani ed egiziani.

All’appello manca solo la Mensa Isiaca, il celebre capolavoro custodito al Museo Egizio di Torino, che raggiungerà Roma a breve per completare l’allestimento. Con il suo arrivo prenderà ufficialmente il via la fase finale di preparazione della grande mostra. È in programma dal 24 ottobre 2025 al 3 maggio 2026. L’esposizione racconterà il fascino, il potere e l’eredità dell’antico Egitto nel cuore della città eterna. Sarà un viaggio straordinario tra mito, arte e storia. Continua ad affascinare il mondo contemporaneo.