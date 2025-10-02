Alla sfilata Louis Vuitton PE 2026 torna il segnatempo LV I di Gae Aulenti: un orologio storico del 1988 rivive al Louvre con nuova forza simbolica.

In occasione della sfilata Louis Vuitton Donna Primavera-Estate 2026, ospitata al Museo del Louvre negli antichi appartamenti estivi di Anna d’Austria, Regina di Francia, è tornato a brillare sulla passerella uno dei capitoli più iconici della storia del design: lo storico orologio LV I, creato nel 1988 da Gae Aulenti.

Un ritorno dal 1988

Alla fine degli anni Ottanta, Louis Vuitton affidò alla designer italiana — già affermata per progetti architettonici e d’interni — la sfida di tradurre l’universo della Maison in un segnatempo. Nacquero così LV I e LV II, due modelli destinati a rappresentare l’ingresso di Louis Vuitton nel mondo dell’orologeria, con una sintesi tra eleganza, funzionalità e spirito visionario.

L’orologio in passerella

Il modello LV I, in oro giallo 18 carati e con un diametro di 40 mm, includeva funzioni all’avanguardia: retrograde date, fasi lunari, GMT e 24 fusi orari, realizzati grazie a un movimento al quarzo sviluppato in collaborazione con IWC. Nel 2025 è tornato a farsi ammirare, indossato con una cintura a catena: un dettaglio che ha reso omaggio all’innovazione e alla libertà creativa che guidarono l’opera di Aulenti.

Heritage e contemporaneità

Con questo ritorno, Louis Vuitton ha celebrato non solo l’Art de Vivre — tema centrale della collezione Primavera-Estate 2026 — ma anche il dialogo tra patrimonio storico e creatività contemporanea. Riproporre il LV I oggi significa ricordare come il design possa essere al tempo stesso simbolo di un’epoca e fonte di nuove ispirazioni.