Isabella Rossellini a Roma per l’omaggio a David Lynch a Palazzo Rhinoceros: emozione e sorpresa davanti all’installazione di Raffaele Curi.

Un incontro tra arte, memoria e cinema ha preso forma ieri a Roma, quando Isabella Rossellini è stata protagonista a Palazzo Rhinoceros, lo spazio visionario ideato da Alda Fendi. L’attrice e icona internazionale è stata immortalata accanto all’installazione dedicata a David Lynch, firmata da Raffaele Curi, direttore artistico della Fondazione Alda Fendi – Esperimenti.

Un omaggio che ha colpito nel segno, evocando non solo la forza creativa del celebre regista americano, ma anche il legame personale che lo unì in passato a Rossellini. L’attrice, sorpresa dall’opera, ha condiviso la sua emozione in un video diffuso durante la visita: «Arrivo a Roma, in hotel, e ovunque c’è David… David Lynch. È ovunque, appeso. Forse è il mio angelo custode. Sono lusingata, e la cosa è un po’ strana».

La scena ha suggellato l’incontro tra l’immaginario enigmatico e ipnotico di Lynch e lo spirito sperimentale di Palazzo Rhinoceros, luogo che da anni porta avanti un dialogo tra arti visive, performance e cinema. Un contesto perfetto per accogliere questo inatteso omaggio, che unisce memoria privata e patrimonio collettivo, celebrando la forza del cinema come linguaggio capace di attraversare tempo e biografia.