L’asta ‘Pauline Karpidas: The London Collection’ da Sotheby’s a Londra totalizza 73 milioni £, il risultato più alto di sempre per una vendita dedicata.

Un risultato da sogno per Sotheby’s: la vendita Pauline Karpidas: The London Collection ha totalizzato 73 milioni di sterline (100 milioni di dollari), ben oltre le stime iniziali e segnando il record assoluto per qualsiasi asta designata mai tenuta a Londra. Tutti i lotti sono stati venduti, con il 70% che ha superato la stima massima.

Oliver Barker, Chairman di Sotheby’s Europe, ha commentato: «Per tutti noi di Sotheby’s è stato un privilegio unico nella vita celebrare la persona straordinaria e la mecenate che Pauline Karpidas è stata. Questa sera, in suo onore, abbiamo srotolato il suo iconico tappeto tigrato e accolto collezionisti da tutto il mondo nella nostra sala d’aste londinese. Il loro entusiasmo e le loro offerte agguerrite hanno fatto la storia. Sono salito su questo podio più volte di quante ne possa contare, ma so che non dimenticherò mai il momento in cui è caduto l’ultimo martello, né l’energia elettrica che ha riempito le nostre gallerie negli ultimi otto giorni».

Oltre 12.000 persone hanno visitato l’esposizione di otto giorni che ha preceduto la vendita, testimoniando l’interesse globale per la collezione. L’atmosfera in sala è stata descritta come elettrica, con fino a sette offerenti che si sono contesi più opere.

Pauline Karpidas Collection, London. Photo by Rayan Bamhayan

Les Lalannes e il trionfo del design

Una delle sezioni più attese era quella dedicata a Les Lalannes, il duo di designer francesi che ha realizzato diversi pezzi appositamente per Pauline Karpidas.

Structure Végétale Mirror and Wall Light ha raggiunto quasi otto volte la stima massima, chiudendo a 3,57 milioni £ dopo oltre dieci minuti di gara.

ha raggiunto quasi otto volte la stima massima, chiudendo a 3,57 milioni £ dopo oltre dieci minuti di gara. Due Console Végétale hanno superato di 15 volte le stime iniziali.

Complessivamente, i nove lavori di Les Lalannes hanno realizzato 13,6 milioni £, consolidando l’appeal crescente del design come asset da collezione.

Il Surrealismo conquista i collezionisti

Altro grande protagonista della serata è stato il Surrealismo, che ha totalizzato 30,2 milioni £.

Magritte ha guidato la sezione con La Statue Volante (10,1 milioni £) e La Race Blanche.

Record per Hans Bellmer (Milles Filles) e per una scultura in gesso di Magritte (Tête).

Ottimi risultati per Dorothea Tanning, Max Ernst, Yves Tanguy e André Masson.

I dati confermano la tendenza: secondo il report Sotheby’s x ArtTactic, le vendite di artisti surrealisti sono quasi raddoppiate dal 2018 al 2024, con particolare attenzione alle donne surrealiste.

Sothebys Specialists, Pauline Karpidas Collection, London. Photo by Rayan Bamhayan

Warhol, Picasso e Koons tra i top lot

Non sono mancati i grandi nomi del Novecento:

Andy Warhol ha stabilito un nuovo record per The Scream (After Munch), venduto a 6,6 milioni £.

ha stabilito un nuovo record per The Scream (After Munch), venduto a 6,6 milioni £. Pablo Picasso ha visto il suo Buste d’homme aggiudicato a 2,48 milioni £.

ha visto il suo Buste d’homme aggiudicato a 2,48 milioni £. Jeff Koons ha raggiunto 2,35 milioni £ con la sua scultura Poodle.

L’asta ha dimostrato come le collezioni private curate da figure come Pauline Karpidas continuino ad attrarre un pubblico internazionale e a riscrivere i parametri del mercato dell’arte.

Foto Preview: Oliver Barker, Pauline Karpidas Collection, London. Photo by Rayan Bamhayan.