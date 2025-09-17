All’ADI Design Museum di Milano, Milo Manara svela ‘KIMERA’, la Moto d’Autore di Motomorphosis dedicata a creatività e sicurezza stradale.

All’ADI Design Museum di Milano, l’Associazione Culturale Motomorphosis ha presentato KIMERA, la nuova Moto d’Autore realizzata dal Maestro Milo Manara, tra i più celebri fumettisti e illustratori italiani. A svelare l’opera è stato Andrea C.C. Ducati, fondatore e presidente dell’Associazione. Una creazione unica, nata dalla classica motosilhouette – simbolo di Motomorphosis – che negli anni è stata personalizzata da numerosi artisti di rilievo italiani e internazionali.

«Nei 15 anni di Motomorphosis, la nostra maquette, simbolo della Associazione, è stata interpretata da molti nomi noti dell’arte e del design, nazionali e internazionali, artisti che hanno dedicato tempo, energia e creatività al progetto. – ha commentato Andrea C.C. Ducati – Dalla Triennale a Piazza Duomo le loro opere hanno dato voce e messo in evidenza quanto Motomorphosis porta nelle scuole e Università. Ciò significa che i messaggi dell’Associazione vengono sposati anche da loro insieme a molte altre persone, istituzioni e aziende».

«Questo mi rende orgoglioso, ma soprattutto dà più forza alla nostra mission! – continua – Con Milo abbiamo voluto aprire un nuovo contesto: il fumetto ancor più vicino ai giovani come ambito comunicativo, e ciò che ci ha regalato e che tutti potranno ammirare, penso sia qualcosa di meraviglioso. KIMERA rimarrà esposta fino al 2/10/25 all’ADI Design Museum a Milano, insieme alla storia del design e del Compasso d’Oro».

Durante la serata di presentazione, Susanna Vallebona, Consigliere di ADI Lombardia e responsabile della comunicazione visiva di Motomorphosis, ha portato i saluti istituzionali, sottolineando «la vocazione del museo a svolgere un ruolo attivo come centro culturale e punto di incontro tra design, arte e scienza».

KIMERA: arte, design e sicurezza stradale

Più che una semplice motocicletta, KIMERA è un’opera d’arte che unisce il tratto inconfondibile di Milo Manara e la missione sociale di Motomorphosis: promuovere educazione e sicurezza stradale dal 2009 in scuole e università di tutto il mondo.

Il design, riconoscibilissimo nello stile di Manara, trasforma la silhouette della moto in una tela dinamica. Una figura femminile sinuosa si intreccia a fiori e motivi naturali, creando un’armonia visiva che celebra la fusione di sogno e realtà, meccanica e arte. Da qui il nome KIMERA.

Attraverso queste Moto d’Autore, Motomorphosis porta l’arte nelle piazze e nei musei, trasformando i mezzi a due ruote in strumenti di sensibilizzazione. Le opere finiranno poi all’asta per finanziare progetti educativi e iniziative benefiche legate alla sicurezza stradale.

Il contributo di Milo Manara è anche personale. «Io ho avuto tre moto: la prima era un Motom 160, la seconda una moto cecoslovacca, una Java 350 bicilindrica due tempi che andava come una freccia. – ha raccontato il Maestro – Con questa ho avuto un brutto incidente… Per fortuna, nonostante non fosse obbligatorio, avevo il casco integrale, che mi salvò la vita, visto che centrai un palo con la testa. Proprio per questo avvenimento che ho vissuto sulla mia pelle sono molto sensibile alla tematica della sicurezza stradale e per questo ho deciso di sposare il progetto di Motomorphosis e di Andrea Ducati».

Una testimonianza che rafforza il valore di KIMERA: non solo oggetto di design, ma veicolo di un messaggio universale. L’opera di Manara invita a celebrare la bellezza della vita e a proteggerla. E ci ricorda che guidare in sicurezza è il primo atto di cura verso se stessi e gli altri.