Dal 19 al 21 settembre 2025, Ostia ospita l’evento che unisce i “100 Pittori Via Margutta” e il “Circolo Artistico Lorenzo Viani”.

Dal 19 al 21 settembre 2025, Piazza Anco Marzio a Ostia si trasforma in un vibrante palcoscenico culturale con INSIEME, manifestazione che unisce per la prima volta due storiche realtà artistiche. Da una parte, infatti, ci sono i 100 Pittori Via Margutta, attivi dal 1953 nella celebre via romana, e dall’altra il Circolo Artistico Lorenzo Viani, nato nel 1984 al Lido di Ostia.

Patrocinata dall’Assessorato Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma e dall’Assessorato Attività Produttive e Turismo del Municipio X, l’iniziativa celebra l’arte contemporanea come strumento di aggregazione e dialogo. INSIEME nasce proprio dalla volontà di unire le due realtà culturali radicate nel territorio romano che unendo le forze danno vita a un evento che valorizza la diversità e l’armonia.

La manifestazione trasforma così Piazza Anco Marzio in una galleria a cielo aperto, con cavalletti e ombrelloni che ospitano oltre mille opere di arte contemporanea, spaziando tra stili, tecniche e visioni.

INSIEME Ostia Antica / Immagine da Ufficio Stampa

Un programma ricco di arte e musica

La tre giorni si apre venerdì 19 settembre alle ore 18:00 con un’inaugurazione alla presenza dell’Assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma, Alessandro Onorato, e delle autorità del Municipio X. Tra gli ospiti, gli attori Sebastiano Somma, Flavio Gismondi e lo stuntman Massimo Vanni, con la moderazione della giornalista Stefania Vaghi.

A seguire, una degustazione di vini offerta dalla Casa Vinicola La Corte dei Greci, eccellenza dei Castelli Romani, introduce la performance musicale di Lorenzo Grilli e la Third Class Tap Band, che portano in piazza il ritmo coinvolgente del jazz.

Si continua, poi, sabato 20 settembre, alle ore 19:00, il Lorena Proietti Quintetto che anima la serata con un’altra performance jazz, mentre domenica 21 settembre l’esposizione d’arte rimane aperta dalle 10:00 alle 23:00, offrendo un’immersione totale nella creatività contemporanea.

INSIEME Ostia Antica / Immagine da Ufficio Stampa

Per un intero Piazza Anco Marzio si trasforma in uno spazio espositivo unico, dove le opere dei due collettivi artistici dialogano con il pubblico in un contesto aperto e accessibile. I cavalletti e gli ombrelloni, simbolo delle esposizioni di Via Margutta, creano un’atmosfera suggestiva che invita residenti e visitatori a scoprire l’arte contemporanea nelle sue molteplici sfaccettature.

Dalle tele che esplorano paesaggi e figure umane alle composizioni astratte, ogni opera riflette la ricerca artistica e l’identità dei due gruppi, unendo la tradizione romana al dinamismo del Lido di Ostia.

Immagini da Ufficio Stampa