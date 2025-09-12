Un capolavoro di Giulio Romano, allievo di Raffaello, torna in mostra al Castello di Windsor dopo oltre sei decenni.

L’ultima novità al Castello di Windsor parla italiano. Un capolavoro di Giulio Romano, allievo e fidato collaboratore di Raffaello, è tornato, infatti, in mostra dopo oltre sei decenni. L’opera, recentemente sottoposta a un complesso restauro, è esposta nella storica King’s Bedchamber, ricongiungendosi così ad altri dipinti della stessa serie. Si tratta della prima volta in cui il pubblico può ammirarla dal lontano 1965.

L’articolo continua più sotto La nostra newsletter bisettimanale dedicata al mondo dell’arte e della cultura Revenews utilizza i dati da te forniti per tenerti informato con regolarità sul mondo dell'arte, nel rispetto della privacy come indicato nella nostra informativa. Iscrivendoti i tuoi dati personali verranno trattati secondo le modalità riportate in questa informativa privacy. Potrai disiscriverti in qualsiasi momento con l'apposito link presente nelle email.

Giulio Romano, pittore e architetto del XVI secolo, fu una delle figure più brillanti del Rinascimento italiano. Lavorò al fianco di Raffaello negli affreschi vaticani e in seguito divenne artista di corte per Federico Gonzaga, duca di Mantova. La sua fama attraversò i secoli al punto da essere citato da Shakespeare ne Il racconto d’inverno, unico artista rinascimentale a comparire in un’opera del drammaturgo inglese.

Curators put the finishing touches to the newly installed display in the King’s Bedchamber at Windsor Castle. Here Giulio Romano’s The Birth of Diana and Apollo (left) is joined by the newly conserved The Nurture of Jupiter (right)

Il dipinto in questione, The Nurture of Jupiter, fu probabilmente commissionato proprio dal duca di Mantova intorno al 1535 per celebrare la nascita del figlio e rientra in una serie che racconta l’infanzia e la crescita degli dèi romani. Sulla tela si può ammirare infatti il piccolo Giove nascosto e allevato in segreto per sfuggire alla furia del padre Saturno.

LEGGI ANCHE: — Il nuovo murale provocatorio di Banksy alla Royal Courts of Justice di Londra è già stato oscurato

The Nurture of Jupiter dal ducato di Mantova a Londra

L’opera entrò in Inghilterra negli anni ’20 del Seicento, acquistata da Carlo I insieme ad almeno altri quattro dipinti della stessa serie, originariamente collocati nella Privy Gallery del Palazzo di Greenwich. Dopo l’esecuzione del sovrano, la collezione fu dispersa, ma Carlo II riuscì a recuperare quattro tele, scegliendo di esporre The Nurture of Jupiter accanto alla propria camera da letto a Whitehall Palace.

The painting forms part of a new display in the King’s Bedchamber, one of the historic State Apartments that can be seen on a visit to Windsor Castle

Il recente restauro ha restituito al dipinto la brillantezza originale, eliminando strati di vernice ingiallita e ridipinture che ne offuscavano i dettagli. Sono così riemersi particolari di grande finezza, come le api che ronzano attorno a un favo e le delicate sfumature della vegetazione.

Oggi il quadro è esposto nella King’s Bedchamber del Castello di Windsor, accanto ad altri due dipinti della serie. Un quarto, anch’esso parte della Royal Collection, si unirà al gruppo l’anno prossimo, al termine del relativo restauro.

Immagini da Ufficio Stampa / In copertina: The painting forms part of a new display in the King’s Bedchamber, one of the historic State Apartments that can be seen on a visit to Windsor Castle