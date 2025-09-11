Il 20 settembre a Canelli un talk esplora come l’arte ridefinisce la percezione degli spazi. L’incontro si inserisce nella mostra dedicata a Gabellone.

Sabato 20 settembre 2025, alle ore 11.30, Palazzoirreale di Canelli (AT) ospita il talk Arte e spazio, tra percezione e trasformazione, dialogo tra Chiara Bertola, Direttrice della GAM di Torino, e l’artista Giuseppe Gabellone. L’incontro, moderato da Diana Berti, responsabile creativa della sede, sarà l’occasione per approfondire la poetica e il percorso di uno degli artisti italiani più riconosciuti a livello internazionale.

L’articolo continua più sotto La nostra newsletter bisettimanale dedicata al mondo dell’arte e della cultura Revenews utilizza i dati da te forniti per tenerti informato con regolarità sul mondo dell'arte, nel rispetto della privacy come indicato nella nostra informativa. Iscrivendoti i tuoi dati personali verranno trattati secondo le modalità riportate in questa informativa privacy. Potrai disiscriverti in qualsiasi momento con l'apposito link presente nelle email.

Il talk prende avvio dall’installazione ambientale Tramonto scivola (2025), opera cardine della mostra in corso. Si tratta di un proiettore motorizzato che muove un quadrato giallo di luce, trasformando la sala produttiva in un ambiente sospeso e visionario. Il lavoro diventa, così, occasione per riflettere sulla capacità dell’arte di trasformare lo spazio espositivo, generando nuove percezioni e riscrivendo il senso del luogo.

© Nicola Morittu. Giuseppe Gabellone, installation view. Courtesy the artist and Fondazione Bosca

Gabellone, nel corso della sua carriera, ha esposto in istituzioni di rilievo come Fondazione Prada, Triennale Milano, Palais de Tokyo, Documenta e Biennale di Venezia, offrendo visioni sempre innovative e originali. L’evento è gratuito con prenotazione obbligatoria a questo link:. Durante il talk la mostra sarà accessibile ai partecipanti e, dalle ore 14:30, anche al pubblico non prenotato.

La mostra Giuseppe Gabellone a Palazzoirreale

La mostra in corso rappresenta il secondo appuntamento espositivo del centro di arte contemporanea di Canelli ed è visitabile fino al prossimo 28 settembre. A cura di Giorgio Galotti, l’esposizione raccoglie nove opere tra sculture e fotografie, oltre a una nuova produzione site-specific, concepite in dialogo con gli spazi dell’azienda Bosca e con le sue cantine sotterranee.

LEGGI ANCHE: — Panorama Pozzuoli 2025: cinque opere imperdibili della mostra diffusa

Tra scatti, bassorilievi e fusioni in stagno, il percorso si snoda fino a concludersi nelle cantine UNESCO. Qui una lanterna luminosa (Untitled, 2018) dialoga con il buio e con la memoria dei luoghi.

© Nicola Morittu. Giuseppe Gabellone, installation view. Courtesy the artist and Fondazione Bosca © Nicola Morittu. Giuseppe Gabellone, installation view. Courtesy the artist and Fondazione Bosca

Palazzoirreale, nato nel 2024 grazie alla Fondazione Bosca, si distingue per la capacità di intrecciare arte contemporanea, architettura e territorio. Ospitato in un complesso liberty connesse alle celebri Cattedrali Sotterranee Patrimonio UNESCO, il centro culturale ha l’obiettivo di costruire una collezione permanente di opere site-specific, regalando al Monferrato un polo artistico internazionale.

TALK Arte e spazio, tra percezione e trasformazione

Ospiti: Chiara Bertola, Direttrice della GAM Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea di Torino, e Giuseppe Gabellone, artista

Moderato da: Diana Berti

Sede: PALAZZOIRREALE, Via Luigi Bosca 2, Canelli (AT)

Data e orario: sabato 20 settembre, ore 11.30

Ingresso: libero con prenotazione

Immagini da Ufficio Stampa / In copertina: © Nicola Morittu – Giuseppe Gabellone, installation view. Courtesy the artist and Fondazione Bosca