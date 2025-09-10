Fino al prossimo 6 ottobre, i visitatori della Triennale Milano saranno accolti dalla scultura in cartapesta che fa riflettere sulla fragilità del futuro.

Ad accogliere i visitatori di Triennale Milano fino al prossimo 6 ottobre è una nuova installazione, inaugurata ufficialmente il 9 settembre. All’ingresso della struttura, infatti, è stata disposta la monumentale Giraffa di Rothschild, terza opera della serie La fragilità del futuro. A firmarla è l’artista Jacopo Allegrucci, realizzata per Inequalities (in corso fino al 9 novembre).

L’articolo continua più sotto La nostra newsletter bisettimanale dedicata al mondo dell’arte e della cultura Revenews utilizza i dati da te forniti per tenerti informato con regolarità sul mondo dell'arte, nel rispetto della privacy come indicato nella nostra informativa. Iscrivendoti i tuoi dati personali verranno trattati secondo le modalità riportate in questa informativa privacy. Potrai disiscriverti in qualsiasi momento con l'apposito link presente nelle email.

Dopo l’elefante della Namibia e la balenottera azzurra – vandalizzata a luglio -, la giraffa in cartapesta si erge come un potente simbolo di riflessione sulle disuguaglianze ambientali e sociali. La serie, completata poi dall’ippopotamo, utilizza materiali deperibili per rappresentare la vulnerabilità delle specie a rischio e del nostro pianeta. Invitando il pubblico a confrontarsi con l’urgenza ecologica.

Foto Carola Di Clemente – GDI STUDIO via Ufficio Stampa

Come per i precedenti lavori, anche per la Giraffa di Rothschild Allegrucci si è ispirato al deperimento dei materiali esposti agli agenti atmosferici. Creando, così, un parallelismo potente tra la fragilità animale e quella del nostro equilibrio ecologico. Ogni opera diventa così un monito visivo, un invito a riflettere sulle fratture ambientali che minacciano la Terra, rendendo l’arte uno strumento di sensibilizzazione accessibile e immediato.

LEGGI ANCHE: — SaloneSatellite a Expo Osaka 2025: il design italiano incontra la creatività globale

La giraffa sostituisce l’elefante della Namibia, che troverà nuova dimora nel Giardino di Triennale, dove alla fine dell’Esposizione saranno riuniti tre dei quattro animali della serie. La balenottera azzurra, distrutta in un atto vandalico a luglio, rimane un’assenza simbolica che amplifica il messaggio di vulnerabilità.

Foto Carola Di Clemente – GDI STUDIO via Ufficio Stampa Foto Carola Di Clemente – GDI STUDIO via Ufficio Stampa

Dal 6 ottobre l’ippopotamo chiuderà il ciclo espositivo, completando il racconto di Allegrucci che con il suo messaggio universale, si inserisce nel dibattito globale sulla crisi ecologica.

Foto Carola Di Clemente – GDI STUDIO via Ufficio Stampa