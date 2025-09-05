Dal 7 al 20 settembre, il Padiglione Italia all’Expo di Osaka accoglie 47 opere che celebrano la creatività under 35 del Salone del Mobile di Milano.

Dal 7 al 20 settembre 2025, la SaloneSatellite Permanent Collection 1998-2025 si trasferisce al Padiglione Italia di Expo Osaka 2025. Una selezione di 47 prodotti che raccontano 26 anni di creatività under 35 del Salone del Mobile.Milano arriva, infatti, nella Terra del Sol Levante. “Osaka rappresenta una tappa strategica. È l’avvio di un nuovo capitolo del roadshow internazionale che ogni anno porta il Salone del Mobile.Milano oltre i confini nazionali ed europei”, dichiara Maria Porro, Presidente del Salone del Mobile.

Curata da Marva Griffin e Ricardo Bello Dias, la mostra testimonia il dialogo tra manifattura italiana e talenti internazionali, con un focus sul Giappone. “Portare al Padiglione Italia a Expo 2025 Osaka la mostra ‘SaloneSatellite Collezione Permanente 1998 – 2025’ vuol dire mostrare al grande pubblico dell’Asia e in particolare al Giappone, da sempre capace di anticiparne i gusti, il meglio dell’eccellenza manifatturiera e della creatività internazionale e industriale italiana”. Così Mario Vattani, Commissario Generale per l’Italia.

Padiglione Italia Expo 2025 Osaka Facciata Courtesy of Italy Expo 2025 Osaka

Un ponte tra Italia e Giappone

L’inaugurazione è in programma domenica 7 settembre alle 11:00 presso l’Auditorium del Padiglione Italia, in concomitanza con l’Italian Week. Nella stessa una tavola rotonda moderata da Rossella Menegazzo riunirà designer giapponesi per discutere il legame tra le due culture, evidenziando il ruolo del SaloneSatellite come piattaforma di innovazione e scambio culturale.

Ogni opera riflette, infatti, valori come innovazione, etica produttiva e accessibilità, incarnando l’artigianalità italiana in dialogo con la sensibilità giapponese. “Il Giappone è anche un interlocutore creativo straordinario, con cui l’Italia ha costruito nel tempo un ponte solido”, sottolinea Porro, citando designer come Oki Sato e Nao Tamura.

I 47 prodotti esposti, da sedie a oggetti d’arredo, sono microcosmi di creatività che fondono forma e funzione. La mostra, parte del roadshow internazionale del Salone, celebra il design come linguaggio universale, capace di unire territori e visioni. “Desidero esprimere un sentito ringraziamento al Governo italiano, al Commissario Generale per l’Italia a Expo 2025 Osaka, Ambasciatore Mario Vattani. E a tutto il team del Padiglione Italia per l’opportunità preziosa offerta al Salone del Mobile.Milano”, conclude Porro.

Francesco Librizzi Setareh FONTANAARTE Vittorio Venezia, Coassiale MARTINELLI LUCE

Con designer giapponesi come Nendo e Yuri Himuro, l’esposizione evidenzia la capacità del SaloneSatellite di creare reti inclusive, aprendo nuove traiettorie di collaborazione tra Italia e Giappone, dove il design è parte integrante della vita quotidiana.

Dal 7 al 20 settembre 2025; inaugurazione 7 settembre, ore 11:00

Padiglione Italia, Expo Osaka 2025

Tavola rotonda: 7 settembre, ore 14:00-15:30

Immagini da Ufficio Stampa