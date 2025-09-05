Domenica 7 settembre i musei statali aprono le porte gratuitamente per un’esperienza culturale unica da Nord a Sud. I nostri consigli.

Domenica al museo è l’iniziativa promossa dal MIC – Ministero della Cultura che offre l’ingresso gratuito ogni prima domenica del mese nei musei e parchi archeologici statali italiani. Un’occasione imperdibile per esplorare il patrimonio culturale del Paese, dai capolavori rinascimentali alle vestigia romane, senza spendere un euro.

L’articolo continua più sotto La nostra newsletter bisettimanale dedicata al mondo dell’arte e della cultura Revenews utilizza i dati da te forniti per tenerti informato con regolarità sul mondo dell'arte, nel rispetto della privacy come indicato nella nostra informativa. Iscrivendoti i tuoi dati personali verranno trattati secondo le modalità riportate in questa informativa privacy. Potrai disiscriverti in qualsiasi momento con l'apposito link presente nelle email.

Le visite si svolgono negli orari di apertura regolari, con prenotazione consigliata o obbligatoria per alcuni siti. Per il 7 settembre 2025, il calendario promette un’immersione nella storia e nell’arte, con centinaia di siti aperti da Nord a Sud. Ecco che cosa vi consigliamo di visitare nel primo weekend dopo le ferie estive.

Musei e siti al Nord: arte e storia senza confini

Il Nord Italia offre un ampio ventaglio di tesori culturali per la Domenica al Museo. A Milano, per esempio, la Pinacoteca di Brera accoglie i visitatori con capolavori di Caravaggio, Raffaello e Mantegna, immersi in un’elegante cornice neoclassica. Mentre il Castello Sforzesco ospita musei che spaziano dall’arte antica agli strumenti musicali, in un contesto medievale affascinante.

Foto Shuterstock

A Torino, invece, imperdibile una visita al Museo Egizio: tra i più importanti al mondo, svela l’antico Egitto con mummie e reperti unici. Venezia, invece, propone la Galleria Giorgio Franchetti alla Ca’ d’Oro, che incanta con la sua collezione rinascimentale e l’architettura gotica. Infine, tappa a Trieste dove il Civico Museo Sartorio offre un’immersione nella storia e nell’arte del XIX secolo in una villa storica.

Centro Italia: un viaggio tra Rinascimento e antichità

Il Centro Italia è un mosaico di siti culturali imperdibili. A partire da Firenze con le Gallerie degli Uffizi che custodiscono opere iconiche di Botticelli, Michelangelo e Leonardo, un must per gli amanti del Rinascimento. In alternativa, si può optare per il Museo Nazionale del Bargello che espone sculture di Donatello e Michelangelo in un palazzo medievale.

A Roma, il Colosseo e il Foro Romano trasportano i visitatori nell’antichità, tra archi trionfali e rovine suggestive. E ancora, il Museo Nazionale Romano a Palazzo Massimo, sempre nella Capitale, vanta mosaici e affreschi romani di straordinaria bellezza. In Umbria, la Basilica di Santa Chiara ad Assisi unisce spiritualità e arte, con affreschi e architettura medievale.

LEGGI ANCHE: — Roma, prima domenica gratuita nei Musei civici: tutte le mostre e gli eventi da non perdere

Tesori del Sud: archeologia e bellezza senza tempo

Non è da meno il Sud Italia con i suoi siti che raccontano storie millenarie. A Napoli, il Museo Archeologico Nazionale ospita i tesori di Pompei ed Ercolano, tra mosaici, statue e reperti unici. E che dire degli Scavi di Pompei che permettono di passeggiare tra le rovine di una città romana congelata nel tempo?

Foto Shuterstock

Spostandosi, il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria espone i celebri Bronzi di Riace, capolavori dell’arte greca. In Puglia, il Castel del Monte ad Andria affascina con la sua architettura medievale e la perfezione geometrica. Infine, a Cagliari, l’EXMA – Exhibiting and Moving Arts unisce arte contemporanea e storia in un ex mattatoio riconvertito.

Tutti i dettagli e l’elenco completo dei musei e dei siti che aderiscono all’iniziativa Domenica al museo al sito ufficiale.

Foto Shutterstock