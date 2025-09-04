Dall’11 al 14 settembre, l’artigianato artistico della Val Gardena per l’Olimpiade Culturale Milano-Cortina 2026.
Presentata a Bolzano la 31° Fiera d’Arte UNIKA, evento che celebra l’artigianato artistico della Val Gardena e si inserisce nel calendario dell’Olimpiade Culturale Milano-Cortina 2026. La tre giorni (dall’11 al 14 settembre) al Tenniscenter Roncadizza di Ortisei (BZ) unisce 34 artisti su oltre 500 m², con circa 200 opere che fondono lavorazione artigianale e spirito d’innovazione.
L’articolo continua più sotto
La nostra newsletter bisettimanale dedicata al mondo dell’arte e della cultura
“Guardando indietro, possiamo notare quanto la fiera sia cambiata e cresciuta in questi anni”, ha dichiarato Matthias Kostner, Presidente UNIKA. “La nostra forza risiede nell’unicità delle opere: l’arte rispecchia la nostra vita e la nostra libertà di pensiero”. La Fiera d’Arte UNIKA, aperta dalle 10:00 alle 19:00 con ingresso a 10 euro (gratuito per minori di 18 anni), si terrà presso il centro espositivo di via Arnaria 3, con un vernissage il 10 settembre alle 18:00.
Sabato 13 settembre, poi, UNIKA’s Long Night prolungherà l’orario dalle 20:00, offrendo una performance di tre giovani scrittrici altoatesine che presenteranno poesie ispirate alle opere, accompagnate dalle musiche di Ariel Trettl.
“UNIKA è diventata un pilastro del panorama culturale gardenese. E il vero cuore di UNIKA sono gli artisti”, ha sottolineato Filip Piccolruaz, scultore e Presidente Artigianato Artistico Alto Adige. “Con la loro creatività e sensibilità trasformano l’arte in narrazione, custodendo la tradizione e allo stesso tempo spingendola verso nuove forme di espressione”.
LEGGI ANCHE: — Segesta, il Direttore Luigi Biondo e la strada per «abbattere le barriere tra antico e moderno»
Opere che raccontano un territorio
Le 200 opere esposte riflettono l’eredità artigianale della Val Gardena, nota per la scultura in legno. Tra i protagonisti, la scultura Riconciliazione di Armin Grunt, un tronco d’albero scavato che simboleggia la riconnessione tra uomo e natura, con figure che evocano energia e contraddizioni umane. L’opera, parte del programma culturale delle Olimpiadi 2026, invita a un percorso simbolico di ritorno alle origini.
Altrettanto significativa è la serie Fans, sculture in legno di tiglio a grandezza naturale che rappresentano i cerchi olimpici e le cinque valli ladine. Premiata nel 2004 con il Südtirol Marketing Award, la collezione si arricchisce di cinque nuove figure, di cui saranno esposti i modellini, celebrando l’unione tra sport, arte e tradizione.
A proposito di sport, proprio l’inserimento nel calendario dell’Olimpiade Culturale Milano-Cortina 2026 consolida il ruolo di UNIKA come punto di riferimento per l’artigianato artistico. E la partecipazione di rappresentanti istituzionali, come André Comploi (Provincia Autonoma di Bolzano) e Katrin Klotz (Südtiroler Künstlerbund), sottolinea l’importanza dell’evento nel panorama culturale altoatesino.
Immagini da Ufficio Stampa / PF