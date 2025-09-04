Dall’11 al 14 settembre, l’artigianato artistico della Val Gardena per l’Olimpiade Culturale Milano-Cortina 2026.

Presentata a Bolzano la 31° Fiera d’Arte UNIKA, evento che celebra l’artigianato artistico della Val Gardena e si inserisce nel calendario dell’Olimpiade Culturale Milano-Cortina 2026. La tre giorni (dall’11 al 14 settembre) al Tenniscenter Roncadizza di Ortisei (BZ) unisce 34 artisti su oltre 500 m², con circa 200 opere che fondono lavorazione artigianale e spirito d’innovazione.

“Guardando indietro, possiamo notare quanto la fiera sia cambiata e cresciuta in questi anni”, ha dichiarato Matthias Kostner, Presidente UNIKA. “La nostra forza risiede nell’unicità delle opere: l’arte rispecchia la nostra vita e la nostra libertà di pensiero”. La Fiera d’Arte UNIKA, aperta dalle 10:00 alle 19:00 con ingresso a 10 euro (gratuito per minori di 18 anni), si terrà presso il centro espositivo di via Arnaria 3, con un vernissage il 10 settembre alle 18:00.

Sabato 13 settembre, poi, UNIKA’s Long Night prolungherà l’orario dalle 20:00, offrendo una performance di tre giovani scrittrici altoatesine che presenteranno poesie ispirate alle opere, accompagnate dalle musiche di Ariel Trettl.

Idea UNIKA 2025

“UNIKA è diventata un pilastro del panorama culturale gardenese. E il vero cuore di UNIKA sono gli artisti”, ha sottolineato Filip Piccolruaz, scultore e Presidente Artigianato Artistico Alto Adige. “Con la loro creatività e sensibilità trasformano l’arte in narrazione, custodendo la tradizione e allo stesso tempo spingendola verso nuove forme di espressione”.

Opere che raccontano un territorio

Le 200 opere esposte riflettono l’eredità artigianale della Val Gardena, nota per la scultura in legno. Tra i protagonisti, la scultura Riconciliazione di Armin Grunt, un tronco d’albero scavato che simboleggia la riconnessione tra uomo e natura, con figure che evocano energia e contraddizioni umane. L’opera, parte del programma culturale delle Olimpiadi 2026, invita a un percorso simbolico di ritorno alle origini.

Idea UNIKA 2025

Altrettanto significativa è la serie Fans, sculture in legno di tiglio a grandezza naturale che rappresentano i cerchi olimpici e le cinque valli ladine. Premiata nel 2004 con il Südtirol Marketing Award, la collezione si arricchisce di cinque nuove figure, di cui saranno esposti i modellini, celebrando l’unione tra sport, arte e tradizione.

A proposito di sport, proprio l’inserimento nel calendario dell’Olimpiade Culturale Milano-Cortina 2026 consolida il ruolo di UNIKA come punto di riferimento per l’artigianato artistico. E la partecipazione di rappresentanti istituzionali, come André Comploi (Provincia Autonoma di Bolzano) e Katrin Klotz (Südtiroler Künstlerbund), sottolinea l’importanza dell’evento nel panorama culturale altoatesino.

Immagini da Ufficio Stampa / PF