Un capolavoro di design per i trofei di Nico Vascellari: l’alta moda a Monza, fra tradizione artigianale e innovazione.

L’artigianalità raffinata di Louis Vuitton – Official Partner della Formula 1 – impreziosisce il Gran Premio d’Italia 2025, in programma dal 5 al 7 settembre a Monza. Per l’occasione, infatti, il prestigioso brand di alta moda presenta l’esclusivo Trophy Trunk che custodirà gli altrettanto preziosi trofei dell’artista Nico Vascellari.

Realizzato a mano nello storico atelier di Asnières, il cofanetto unisce l’iconica tela Monogram LV a un design ispirato alla velocità e alla vittoria. Perché, se come afferma la Maison, “la vittoria viaggia in Louis Vuitton”, la tradizione va preservata e custodita per cristallizzare i momenti più iconici dello sport mondiale.

Accanto al Trophy Trunk, poi, una nuova segnaletica con il logo Louis Vuitton, simbolo di dinamismo, decorerà il circuito di Monza, fondendo l’arte del lusso con l’adrenalina della corsa.

LOUIS VUITTON 1897 PREMIER PROTOTYPE DE MALLE-AUTO Voiture de tourisme – Sac Chauffeur: Publicite parue dans L’Annal de 1910.

Un baule che celebra la vittoria

Il Trophy Trunk per il Gran Premio d’Italia 2025 è un’opera d’arte artigianale che incarna i valori condivisi tra Louis Vuitton e la Formula 1®: precisione, creatività e lavoro di squadra. Rivestito con la tela Monogram, il baule è impreziosito dalla lettera “V” – che rappresenta sia “Victory” che “Vuitton” – nei colori verde, bianco e rosso del tricolore italiano, omaggio a Monza. A completare il design, il motivo Damier bianco e nero richiama la bandiera a scacchi della Formula 1®.

Proprio ad Asnières, in Francia, nel 1897 Georges Vuitton creò le prime valigie per automobili in “Vuittonite”. Un materiale, antesignano della tela Monogram, che venne progettato per resistere alle intemperie unendo funzionalità e stile in un’epoca in cui le automobili stavano rivoluzionando i viaggi.

LEGGI ANCHE: — Nico Vascellari firma i trofei del Gran Premio d’Italia 2025: tutti i dettagli della ‘Chimera’

Ogni dettaglio del baule riflette l’attenzione maniacale di Louis Vuitton per l’artigianato. La fusione di tecniche tradizionali, come la lavorazione manuale della tela, con un design contemporaneo crea un oggetto che è al tempo stesso un simbolo di vittoria e un’opera d’arte. Il Trophy Trunk, custodendo i trofei del primo, secondo e terzo posto, diventa così il fulcro simbolico del momento più emozionante della gara, quando i piloti sollevano i trofei sul podio.

L’arte incontra la velocità

La collaborazione tra Louis Vuitton e la Formula 1® si inserisce in una partnership più ampia con LVMH, annunciata nell’ottobre 2024, che rafforza il legame della Maison con lo sport globale. Dopo aver realizzato i Trophy Trunk per il Gran Premio di Monaco (2021-2024), Louis Vuitton porta la sua visione a Monza, un circuito che rappresenta il cuore pulsante del motorsport. Del resto il legame con il mondo sportivo abbraccia anche la FIFA World Cup, il Roland Garros, la NBA e le Olimpiadi (Parigi 2024), eventi per i quali il brand ha regalato il suo tocco nelle vittorie più prestigiose.

Immagini da Ufficio Stampa