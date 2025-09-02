Dal 29 novembre, Mantova celebra la visione di Ileana Sonnabend con capolavori di Johns, Warhol, Pistoletto e molti altri.

Il 29 novembre, Mantova – città Patrimonio UNESCO e prima Capitale Italiana della Cultura – accoglierà un nuovo gioiello culturale. Si tratta della Sonnabend Collection Mantova, un museo d’arte contemporanea ospitato nel rinnovato Palazzo della Ragione. La straordinaria raccolta della gallerista Ileana Sonnabend, figura chiave del Novecento, riunisce capolavori di artisti come Jasper Johns, Andy Warhol, Michelangelo Pistoletto, Roy Lichtenstein e Jannis Kounellis, tracciando un ponte tra America ed Europa.

“È l’inizio di un nuovo capitolo per la nostra città”, afferma il sindaco Mattia Palazzi. “Abbiamo lavorato a lungo, insieme alla Sonnabend Collection Foundation guidata da Antonio Homem, al direttore artistico Mario Codognato e a Marsilio Arte, per dare vita a un progetto che per noi è strategico. Con questo museo, Mantova entra a pieno titolo nel mondo dell’arte contemporanea e si posiziona sulla mappa del Grand Tour culturale europeo.

Quello che inaugureremo il 29 novembre non è solo un museo, ma un tassello fondamentale per il futuro di Mantova. Vogliamo che l’intera città e tutti gli amanti dell’arte diventino protagonisti di questo percorso”.

Robert Rauschenberg – Kite, The Sonnabend Collection Foundation.

La visione di Ileana Sonnabend

Costruita da Ileana Sonnabend (1914-2007), suo marito Michael Sonnabend (1900-2001) e il figlio adottivo Antonio Homem, la Sonnabend Collection rappresenta una delle più influenti raccolte private del XX secolo. Attraverso le loro gallerie a Parigi e New York, i Sonnabend hanno introdotto l’arte americana in Europa e promosso talenti europei negli Stati Uniti, diventando protagonisti di movimenti come Pop Art, Minimalismo e Arte Povera.

“Durante tutta la mia vita e durante tutto il mio lungo ed eccezionale tragitto con Ileana e Michael, abbiamo sempre condiviso con gli altri la nostra passione. Il nostro entusiasmo e la nostra fiducia nell’arte e nell’impegno e nella lungimiranza degli artisti”, afferma Antonio Homem, presidente della Sonnabend Collection Foundation. “Per questa ragione sono felice di poter condividere tutto ciò, come una grande biografia visiva, in questa magnifica città, che è essa stessa una meravigliosa opera d’arte”.

Nato dalla collaborazione tra il Comune di Mantova, la Sonnabend Collection Foundation e Marsilio Arte, il museo si propone come una destinazione internazionale. “Siamo orgogliosi di annunciare l’apertura della Sonnabend Collection Mantova, un progetto di straordinaria rilevanza culturale portato avanti con impegno e lungimiranza insieme al Comune di Mantova”. È il commento di Luca De Michelis, CEO di Marsilio Arte. “Per la prima volta, la collezione Sonnabend verrà presentata all’interno di una sede dedicata, offrendo al pubblico l’opportunità unica di ammirare un patrimonio artistico di eccezionale valore, in un contesto storico e prestigioso che rispecchia la tradizione e l’identità della città”.

Il percorso espositivo

L’allestimento, curato da unostudio e sponsorizzato da BPER Banca, valorizza il Palazzo della Ragione, edificio del XIII secolo che si intreccia con la storia rinascimentale di Mantova. Il percorso si articola in undici ambienti e ripercorre il viaggio visionario di Ileana Sonnabend attraverso capolavori come Figure 8 di Jasper Johns (1958), Campbell’s Soup di Andy Warhol (1962), Little Aloha di Roy Lichtenstein (1962) e Kite di Robert Rauschenberg, vincitore del Leone d’Oro alla Biennale del 1964.

Accanto a questi, opere seminali di Jim Dine, James Rosenquist e Tom Wesselmann rappresentano la Pop Art, mentre artisti italiani come Michelangelo Pistoletto e Mario Schifano testimoniano l’influenza di Sonnabend nel panorama europeo. Il Minimalismo di Donald Judd e Robert Morris, l’Arte Povera di Giovanni Anselmo, Jannis Kounellis e Gilberto Zorio, e la fotografia di Bernd & Hilla Becher completano un itinerario che abbraccia anche performance e pittura degli anni Ottanta. Con nomi come Anselm Kiefer, Jeff Koons e Haim Steinbach.

Jeff Koons – Dolphin, The Sonnabend Collection Foundation

Il direttore artistico Mario Codognato sottolinea il legame speciale dei Sonnabend con l’Italia: “Michael e Ileana Sonnabend hanno sempre avuto un legame profondo con l’Italia, che conoscevano e amavano con uno sguardo unico e sorprendente. Per questo motivo è particolarmente significativo che la straordinaria collezione da loro costruita trovi oggi casa proprio nel nostro Paese, a Mantova.” Codognato modererà anche un incontro al Festivaletteratura il 5 settembre 2025, presso il Palazzo San Sebastiano/Museo MACA, con il fisico Guido Tonelli e l’artista Michelangelo Pistoletto, esplorando il dialogo tra scienza e arte.

I biglietti per visitare la Sonnabend Collection Mantova sono disponibili in prevendita dal 5 settembre 2025 sul sito ufficiale a questo link.

Foto Shutterstock / Ufficio Stampa The Sonnabend Collection Foundation – In copertina: Roy Lichtenstein – Little Aloha, The Sonnabend Collection Foundation