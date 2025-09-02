Musei e aree archeologiche a ingresso libero, tra mostre, aperture straordinarie e visite guidate in occasione della prima domenica gratuita del 7 settembre.

Il 7 settembre torna a Roma l’appuntamento con la prima domenica del mese a ingresso gratuito nei Musei civici e nelle Aree archeologiche capitoline. Dalle 9.30 alle 19.00 sarà possibile accedere senza biglietto all’Area Sacra di Largo Argentina, al Circo Massimo e ai Fori Imperiali (ingresso dalla Colonna Traiana). Apertura libera anche per il Museo della Forma Urbis, che conserva i frammenti superstiti della grande planimetria marmorea di Roma in età severiana, allestito nell’ex Palestra GIL all’interno del Parco archeologico del Celio.

Non solo collezioni permanenti: i visitatori potranno ammirare anche le mostre temporanee in corso. Restano invece a pagamento, con tariffa ordinaria (ridotta con Roma MIC Card), le esposizioni Franco Fontana. Retrospective al Museo dell’Ara Pacis, Amano Corpus Animae e George Hoyningen Huene. Art.Fashion.Cinema a Palazzo Braschi.

Con biglietto a tariffa vigente è inoltre possibile vivere il Circo Maximo Experience, la visita in realtà aumentata e virtuale che ricostruisce tutte le fasi storiche del più grande edificio da spettacolo dell’antichità. Disponibile in otto lingue, l’esperienza prosegue fino al 14 settembre.

Non rientrano nella gratuità neppure le visite al Bunker e ai rifugi antiaerei di Villa Torlonia, testimonianza della Roma durante il secondo conflitto mondiale, accessibili solo su prenotazione. Sempre a Villa Torlonia, riapre a settembre la suggestiva Serra e Torre Moresca, complesso ottocentesco progettato da Giuseppe Jappelli, con decorazioni arabeggianti e rare specie botaniche.

Incontri, laboratori e aperture straordinarie

Domenica 7 settembre alle 11.00 il Museo della Repubblica Romana e della memoria garibaldina ospita l’incontro I volontari di Garibaldi. La storia raccontata dai soldatini, tra figurini storici e narrazione multimediale.

Il weekend è arricchito anche dalle iniziative di Patrimonio in Comune e Speciale Giubileo 2025: venerdì 5 settembre visite al Parco degli Acquedotti (ore 16.00 in inglese, 17.00 in italiano); sabato 6 settembre due laboratori artistici: Tra acqua e arte (Palazzo Braschi, ore 11.00) e Dal Grand Tour al Giubileo (Ara Pacis, ore 17.00); sempre sabato, apertura straordinaria in notturna della Villa di Massenzio (19.00-22.00) e infine domenica 7 settembre visita gratuita all’Esquilino, tra Porta Maggiore e la Tomba del fornaio Eurisace (ore 10.30).

Il calendario prosegue mercoledì 10 settembre con una visita LIS ai cantieri dei Fori Imperiali, mentre la Galleria d’Arte Moderna dedica due giornate a Nino Bertoletti: martedì 9 settembre (visita guidata con LIS) e giovedì 11 settembre (aMICi Kids, laboratorio per famiglie).

Sempre mercoledì 10 settembre focus su Tina Modotti al Museo di Roma in Trastevere, con un percorso dedicato all’opera e all’attivismo della fotografa italoamericana, e una visita LIS al Museo del Teatro Argentina.

Chiude la settimana il ciclo Dalle carte alle storie all’Archivio Storico Capitolino (giovedì 11 settembre, ore 17.00), dedicato al carteggio degli oratori sforzeschi alla corte pontificia di Pio II.