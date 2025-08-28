New York domina la top 10, ma anche Dubai, Taipei e Shanghai brillano: ecco la classifica di TUI Musement sui grattacieli più social dell’anno.

In vista della Giornata Mondiale dei Grattacieli del 3 settembre 2025, TUI Musement svela la classifica dei grattacieli più menzionati su Instagram, confrontando i dati del 2022 con quelli di giugno 2025. Con oltre 8,7 milioni di post, il Burj Khalifa di Dubai si conferma il re indiscusso, mentre il One Vanderbilt di New York registra la crescita più impressionante, con un aumento del 189% delle menzioni.

Lo studio, basato sull’analisi dei 100 grattacieli più alti del mondo e delle loro menzioni su IG, evidenzia come queste strutture siano molto più che capolavori architettonici: sono destinazioni culturali che ispirano milioni di post. Ecco la classifica completa e i dettagli che rendono questi grattacieli così amati dai content creator.

1. Burj Khalifa, Dubai – 8,7 milioni di menzioni (+38%)

Con i suoi 828 metri, il Burj Khalifa non è solo il grattacielo più alto del mondo, ma anche il più fotografato su Instagram. Le sue piattaforme di osservazione, At the Top (124º e 125º piano) e At the Top Sky (148º piano), offrono viste spettacolari su Dubai, il deserto e il Golfo Persico, perfette per scatti mozzafiato. La sua silhouette iconica e l’atmosfera futuristica lo rendono una meta imprescindibile per turisti e influencer.

2. Empire State Building, New York – 4,5 milioni di menzioni (+7%)

Simbolo senza tempo di NY, l’Empire State Building è un’icona culturale immortalata in film e serie TV. La terrazza all’86º piano regala una vista a 360° su Manhattan, dal Ponte di Brooklyn a Central Park, fino alla Statua della Libertà, rendendolo un must per chi cerca scatti indimenticabili. La sua popolarità sui social rimane stabile, con un incremento moderato ma costante.

3. Taipei 101, Taipei – 913.000 menzioni (+12%)

Con i suoi 508 metri e il design ispirato a uno stelo di bambù, simbolo di resilienza nella cultura orientale, Taipei 101 è un’attrazione irresistibile. Gli ascensori ultraveloci portano i visitatori al punto di osservazione in pochi secondi, offrendo viste panoramiche su Taipei che conquistano Instagram. La sua architettura unica continua a catturare l’attenzione globale.

4. One World Trade Center, New York – 833.000 menzioni (+5%)

Inaugurato nel 2014, il One World Trade Center è l’edificio più alto dell’emisfero occidentale e un simbolo di rinascita. Il One World Observatory e gli ascensori Skypod, con immagini in time-lapse della storia di New York, offrono un’esperienza visiva unica, perfetta per foto e reel che spopolano sui social.

5. Willis Tower, Chicago – 590.000 menzioni (+5%)

La Willis Tower, un tempo l’edificio più alto del mondo, resta una star di Instagram grazie allo Skydeck al 103º piano e a The Ledge, i balconi in vetro sospesi a oltre 400 metri d’altezza. Questi elementi garantiscono scatti adrenalinici, che continuano a mantenere la torre tra le più fotografate.

6. Torri Petronas, Kuala Lumpur – 294.000 menzioni (+33%)

Le Torri Petronas, con il loro ponte sospeso a due piani, sono un’icona del Sud-est asiatico. Il punto di osservazione all’86º piano, a 370 metri, offre una vista spettacolare su Kuala Lumpur, attirando turisti e content creator. La crescita del 33% delle menzioni riflette il loro fascino senza tempo.

7. One Vanderbilt, New York – 171.000 menzioni (+189%)

Il One Vanderbilt è la vera sorpresa della classifica, con un balzo dal decimo al settimo posto grazie a un aumento del 189% delle menzioni. Aperto nel 2020, questo grattacielo combina arte, design e tecnologia con cubi in vetro sospesi a 325 metri, offrendo prospettive uniche su Manhattan che dominano Instagram.

8. 30 Hudson Yards, New York – 133.000 menzioni (+80%)

Aperto nel 2020, il ponte di osservazione Edge al 100º piano di 30 Hudson Yards è diventato iconico sui social, con il suo pavimento in vetro che regala scatti audaci. L’80% di crescita delle menzioni conferma il suo status di nuova icona newyorkese.

9. Lotte World Tower, Seoul – 120.000 menzioni (+9%)

Con 129 piani, la Lotte World Tower domina lo skyline di Seoul. L’osservatorio Seoul Sky offre una vista a 360° sulla città, mentre il mix di centro commerciale, hotel e spazi culturali la rende una meta versatile, sempre più popolare tra i content creator.

10. Shanghai Tower, Shanghai – 114.000 menzioni (+9%)

Con i suoi 632 metri, la Shanghai Tower è il terzo grattacielo più alto del mondo. La terrazza al 118º piano e l’esperienza artistica interattiva ai piani 125 e 126, con vista sul fiume Huangpu e Pudong, ne fanno una presenza costante sui social.

