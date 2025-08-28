L’artista anglo-pakistana è stata selezionata come artista del mese nell’ambito del progetto ispirato a David Hockney.

È Faiza Butt – artista di origini anglo-pakistane – la protagonista di settembre di DRAW!, il progetto nazionale di disegno promosso da Bradford 2025 UK City of Culture e ispirato dal celebre artista britannico David Hockney, originario proprio di Bradford. L’iniziativa si inserisce all’interno di The Big Draw Festival 2025, la più grande celebrazione mondiale dedicata al disegno, che quest’anno ha come tema Drawn Together. Un titolo che vuole essere un invito a riconoscere come la creatività possa essere un ponte tra generazioni e culture.

Nello specifico, l’opera di Butt si intitola Memento Mori e riprende una tradizione artistica europea che riflette sulla mortalità umana. Realizzata con la tecnica par-dokht pointillista della miniatura sudasiatica, presenta due figure circondate da oggetti quotidiani. Tra questi spiccano scarpe da ginnastica, infradito, banane, cupcake e tubetti di colore. In un intreccio tra simbolismo e cultura pop che diventa metafora del nostro tempo.

Faiza Butt in her studio, 2025. Image courtesy of the artist

A proposito della sua partecipazione, Faiza Butt dichiara: “Sono entusiasta di far parte di Bradford 2025, una città che ospita una delle più grandi comunità pakistane del Regno Unito. Attraverso DRAW! spero che le persone possano sperimentare come l’arte e la creatività riescano a unire gruppi e individui diversi. Promuovendo collaborazione e comprensione al di là delle divisioni sociali”.

Nata a Lahore nel 1973, Butt ha studiato al National College of Arts dove ha ricevuto la Berger Gold Medal. Quindi, si è trasferita nel Regno Unito per completare un MFA con lode in Pittura alla Slade School of Fine Art, University College London, dove ha ottenuto anche un certificato di insegnamento presso l’Institute of Education.

Riconosciuta a livello internazionale, l’artista è nota per i suoi elaborati disegni che esplorano l’intersezione tra cultura contemporanea e storia, con riferimenti alla tradizione islamica. Le sue opere fanno parte di importanti collezioni pubbliche e private, tra cui quelle del British Museum, del Kiran Nadar Museum of Art e della Burger Collection.

Il progetto DRAW!

L’iniziativa DRAW! vuole per incoraggiare i partecipanti a interpretare liberamente il tema Drawn Together, con sessioni collettive di disegno, lavori collaborativi o illustrazioni ispirate alle proprie storie personali, da condividere con altri. Il progetto, che ogni mese propone un nuovo tema affidato a un artista diverso, invita persone di tutte le età nel Regno Unito a prendere in mano matite, penne o tablet per raccontare la quotidianità attraverso il disegno.

Faiza Butt, Memento Mori, 2025, ink on polyester film. Image courtesy of the artist

I contributi possono essere caricati sul sito dedicato, condivisi sui social con l’hashtag #bradford2025 o taggando @bradford\_2025. Una selezione delle opere sarà poi pubblicata ogni mese sul portale di Bradford 2025.

A settembre il progetto collabora con The Big Draw e il National Trust per inaugurare il festival con una grande giornata creativa domenica 14 settembre presso East Riddlesden Hall, a Keighley (Bradford District). Lo storico complesso sarà così trasformato in un polo di attività gratuite per famiglie e persone di ogni età, celebrando un mese dedicato al disegno, alla creatività e alla comunità.

Immagini courtesy of the artist