Dal 12 settembre al 29 marzo oltre 100 opere raccontano la carriera del poliedrico artista newyorkese, tra pittura, scultura, musica e performance. L’11 settembre inaugurazione con concerto dell’artista

Dal 12 settembre al 29 marzo Mark Kostabi sarà il protagonista degli spazi della Casa della Pop Art romana, la Vaccheria dell’EUR, con una mostra antologica dedicata a uno degli artisti più innovativi e rappresentativi del movimento, una figura poliedrica capace di superare i confini tradizionali dell’arte visiva abbracciando anche la musica, la produzione televisiva e la riflessione critica sull’arte contemporanea.

L’articolo continua più sotto La nostra newsletter bisettimanale dedicata al mondo dell’arte e della cultura Revenews utilizza i dati da te forniti per tenerti informato con regolarità sul mondo dell'arte, nel rispetto della privacy come indicato nella nostra informativa. Iscrivendoti i tuoi dati personali verranno trattati secondo le modalità riportate in questa informativa privacy. Potrai disiscriverti in qualsiasi momento con l'apposito link presente nelle email.

FROM POP TO ETERNITY è una mostra antologica che spazia su 40 anni di attività del Maestro, curata da Gianfranco Rosini e organizzata da IconArs con allestimenti di Francesco Mazzei e Giuliano Gasparotti, realizzata dal Municipio IX Roma EUR con il supporto organizzativo di Roma Capitale e la collaborazione di Zètema Progetto Cultura. Con oltre 100 opere, tra sculture, oli su tela, tecniche miste e disegni, selezionate dalla Collezione personale del Maestro Mark Kostabi e dalla Rosini Gutman Collection, approfondisce il percorso artistico di Kostabi rendendo omaggio alla sua arte attraverso le tante opere in mostra, dai disegni degli esordi dei primi anni ’80 come Ascent to street level, 1981 o St Peter’s Mistake, 1982, passando per alcuni capolavori degli anni ’90 come The Rhythm of Inspiration o The Studio System, fino ad arrivare ai primi anni 2000 e ai giorni nostri con opere significative come Gaming the Course of History e Facing the Truth eseguito in collaborazione con il fratello Paul.

Con Mark Kostabi la Vaccheria si conferma vera casa della Pop Art romana

FROM POP TO ETERNITY conferma ancora una volta il ruolo centrale nella diffusione dell’arte moderna e contemporanea ricoperto dalla Vaccheria, spazio culturale del Municipio IX giunto ormai al suo terzo anno di vita e da un anno divenuto ufficialmente “Casa della Pop Art”. L’antologica di Kostabi si inserisce nel solco di un percorso virtuoso e coerente iniziato nel 2022 con la mostra Andy Warhol: Flesh, Le opere di Andy Warhol alla Vaccheria, proseguito nel 2023 con l’esposizione Dal Futurismo all’arte virtuale e nel 2024 con Viaggio nella Pop Art: un Nuovo Modo di Amare le Cose.

Mark Kostabi – noto per la sua continua ricerca artistica testimoniata anche dalle 160 mostre personali in tutto il mondo e dalla presenza in prestigiose collezioni internazionali, dal MoMA – Museum of Modern Art al Metropolitan Museum, dalla Corcoran Gallery of Art al Guggenheim Museum di New York, dal Groninger Museum nei Paesi Bassi alla Galleria d’Arte Moderna di Roma – sarà presente all’inaugurazione dell’11 settembre, nel corso della quale, in onore alla sua vocazione interdisciplinare, sarà anche protagonista di un grande concerto di apertura con cui intratterrà il pubblico in compagnia di altri ospiti del mondo della musica, fra i quali spiccano i nomi di Greesi Desiree Langovits e Tony Esposito.