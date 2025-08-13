Il pozzo del Broletto sarà restaurato grazie alla donazione di 37mila euro di Cosmetica Italia per la Milano Beauty Week.

Un gesto di cura per il patrimonio milanese. Cosmetica Italia, l’Associazione Nazionale Imprese Cosmetiche, ha fatto una donazione per sovvenzionare il restauro conservativo del pozzo del Broletto in Piazza Mercanti, simbolo architettonico del 1500. Approvato dalla Giunta comunale, l’intervento da 37mila euro, senza oneri per il Comune, si inserisce nella Milano Beauty Week, celebrando la bellezza come valore storico e culturale, come annunciato nel comunicato stampa.

L’articolo continua più sotto La nostra newsletter bisettimanale dedicata al mondo dell’arte e della cultura Revenews utilizza i dati da te forniti per tenerti informato con regolarità sul mondo dell'arte, nel rispetto della privacy come indicato nella nostra informativa. Iscrivendoti i tuoi dati personali verranno trattati secondo le modalità riportate in questa informativa privacy. Potrai disiscriverti in qualsiasi momento con l'apposito link presente nelle email.

Situato accanto al Palazzo della Ragione, il pozzo del Broletto è un elemento iconico di Piazza Mercanti, cuore storico di Milano. Il suo restauro prevede una verifica strutturale, il trattamento delle superfici, la manutenzione delle parti metalliche e diagnostiche non invasive con tecnologia Georadar. Validato dall’Unità Fontane e Monumenti del Comune e supervisionato dalla Soprintendenza, il progetto si allinea agli obiettivi del Documento Unico di Programmazione 2025–2027, che punta sulla valorizzazione dell’arredo urbano per potenziare la vita culturale e turistica della città.

Un impegno per Piazza Mercanti

Il restauro del Pozzo si inserisce in un più ampio percorso di riqualificazione di Piazza Mercanti. “Ringrazio Cosmetica Italia – dichiara l’assessora ai Quartieri e alla Partecipazione Gaia Romani – per questa donazione. Tutta l’area di piazza dei Mercanti, in generale, è interessata da un importante percorso di cura che l’Amministrazione comunale sta portando avanti assieme al Municipio 1”.

Foto Shutterstock

L’area, che ospita iniziative come la terza edizione de Le sere dei Mercanti fino al 24 agosto, si arricchisce di nuove panchine e interventi sul Palazzo della Ragione, bilanciando le esigenze di residenti e turisti. “Siamo grati per questo intervento offerto alla città, che si inserisce perfettamente nel progetto di riqualificazione di Palazzo della Ragione, voluto dal Comune insieme a Camera di Commercio. E coerente con le funzioni che si sono sempre storicamente esercitate in questo Palazzo e nella ‘agorà’ di piazza dei Mercanti fin dal XII secolo”, afferma l’assessore alla Cultura Tommaso Sacchi.

LEGGI ANCHE: — Museum of Senses a Milano: un viaggio multisensoriale che accende curiosità e creatività

Per Cosmetica Italia, il restauro è un atto filantropico che va oltre l’estetica. “Siamo onorati di impegnarci con un progetto filantropico che tuteli il patrimonio artistico e architettonico del capoluogo meneghino preservando memoria e testimonianza dell’identità del territorio”, dichiara Benedetto Lavino, Presidente di Cosmetica Italia. “Restaurare questo pozzo significa offrire alle generazioni future un simbolo tangibile di valori quali cura, responsabilità e condivisione, nella convinzione che la bellezza non sia solo estetica, ma anche una risorsa da preservare e trasmettere”.

L’iniziativa, inserita nella Milano Beauty Week, celebra il legame tra la cura del patrimonio e i valori del settore cosmetico, promuovendo un’idea di bellezza che unisce storia e futuro.

Immagini Shutterstock