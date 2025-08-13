A Ferragosto 2025 Roma apre musei e aree archeologiche, con mostre, cinema all’aperto e itinerari speciali per scoprire la città.

Roma si prepara a vivere un Ferragosto all’insegna della cultura, aprendo le porte dei suoi musei, delle aree archeologiche e proponendo un calendario ricco di eventi che spazia dalle mostre d’arte al cinema all’aperto, fino a itinerari guidati e laboratori per tutta la famiglia.

Dal 15 al 17 agosto, l’Assessorato alla Cultura di Roma Capitale, insieme alla Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali e alle istituzioni culturali della città, mette in campo un’offerta pensata per soddisfare ogni interesse: dall’arte antica alla fotografia contemporanea, dalle passeggiate nei parchi storici alle proiezioni sotto le stelle, con attività adatte a residenti e turisti.

Musei civici e aree archeologiche aperti

Il 15 agosto tutti i Musei civici e le Aree archeologiche di Roma Capitale saranno aperti con orari e tariffe ordinari. Un’occasione per visitare le collezioni permanenti e le numerose esposizioni temporanee ospitate nelle diverse sedi.

Ai Musei Capitolini, nelle sale del Palazzo dei Conservatori, sono eccezionalmente esposti per l’anno giubilare sei capolavori della Pinacoteca di Ancona, con opere di Tiziano, Lotto, Olivuccio Ciccarello, Carlo Crivelli e Guercino. Al terzo piano, la mostra Una Regina polacca in Campidoglio racconta il lungo soggiorno romano di Maria Casimira Sobieska. Sempre ai Capitolini, a Palazzo Clementino è allestita I Colori dell’Antico. Marmi Santarelli, mentre a Villa Caffarelli si può ammirare il monumentale Colosso di Costantino.

Al Museo dell’Ara Pacis, spazio alla fotografia con la retrospettiva Franco Fontana. Retrospective. Al Museo di Roma a Palazzo Braschi, doppia proposta: George Hoyningen-Huene Art.Fashion.Cinema e Amano Corpus Animae, dedicata ai cinquant’anni di carriera di Yoshitaka Amano.

Roma a Ferragosto: le mostre e i musei visitabili

La Galleria d’Arte Moderna di via Crispi rende omaggio a Carlo Levi con la mostra L’amicizia con Piero Martina e i sentieri del collezionismo, mentre al terzo piano un’esposizione ripercorre la carriera del poliedrico artista romano Nino Bertoletti. Nella stessa sede sono visibili il progetto site-specific StenLex. Rinascita e la scultura L’Allieva di danza di Venanzo Crocetti.

Al Museo di Roma in Trastevere, un tuffo nel cinema d’animazione con A mano Libera. Arte e cinema d’animazione 1957-1977, le fotografie di Tina Modotti e una retrospettiva su Frigidaire. Storia e immagini della più rivoluzionaria rivista d’arte del mondo.

I Musei di Villa Torlonia offrono un percorso tra arte e storia: alla Casina delle Civette, Niki Berlinguer. La signora degli arazzi; alla Dipendenza, Pysanka. La bellezza fragile dell’arte ucraina; al Casino dei Principi, Mario Mafai e Antonietta Raphaël. Un’altra forma di amore; nella Sala da Ballo del Casino Nobile torna visibile dopo il restauro Tappezzamento a pezzi di Renato Mambor.

Il Museo Carlo Bilotti Aranciera di Villa Borghese ospita Tra mito e sacro. Opere dalle collezioni capitoline di arte contemporanea, un viaggio nella spiritualità attraverso linguaggi artistici diversi.

Tra le aree archeologiche aperte: il Parco Archeologico del Celio con il Museo della Forma Urbis (10.00-19.00), l’Area Sacra di Largo Argentina (9.30-19.00), i Fori Imperiali (9.00-19.15) e il Circo Massimo (9.30-19.00), dove si potrà vivere l’esperienza in realtà aumentata Circo Maximo Experience (17.00-20.00).

Aperture straordinarie e attività per famiglie

Il 15 agosto apertura straordinaria per il Bunker e i rifugi antiaerei di Villa Torlonia, realizzati durante la Seconda guerra mondiale nei sotterranei del Casino Nobile. Le visite si terranno in turni speciali per singoli e gruppi (prenotazione allo 060608).

Prosegue anche il programma Patrimonio in Comune – Speciale Giubileo 2025, con attività gratuite in italiano e in inglese. Il 15 agosto, alle 17.00 e 18.00, itinerario guidato a Villa Borghese “Da giardino dei Principi a Parco dei romani”. Il 17 agosto, al Museo Carlo Bilotti, laboratorio sensoriale-esplorativo per famiglie dal Giardino del Lago alle sale museali (ore 10.00 e 16.00).

Il 16 agosto, visite guidate con guide esperte ai Musei Capitolini (10.00-13.00), e il 17 agosto al Museo di Roma a Palazzo Braschi, con approfondimenti introduttivi in italiano e inglese.

Cinema all’aperto e rassegne speciali

Ferragosto a Roma sarà anche sotto le stelle con numerose rassegne di cinema all’aperto.

Alle Terme di Caracalla, Queer Pictures – Fotogrammi di storie LGBTQIA+ chiude il 14 agosto con Little Miss Sunshine, seguito da un dibattito su famiglie e identità non conformi.

Alla Casa del Cinema di Villa Borghese, il Teatro all’aperto Ettore Scola propone ogni sera proiezioni gratuite: il 14 agosto The Millionaire, il 15 agosto Grand Hotel, il 16 agosto Gangs of New York (omaggio a Daniel Day-Lewis), il 17 agosto Un altro Ferragosto.

Al Teatro Tor Bella Monaca, dal 19 agosto torna Cinema di Raccordo 2, con titoli premiati agli Oscar e film per ragazzi.

Itinerari insoliti e arte sul territorio

Tra le proposte originali, PE-PPE! Non sarà il solito giro: l’autobus colorato di Roma Capitale che collega i municipi ai luoghi della cultura, includendo musei, siti archeologici e parchi, con accesso gratuito agli eventi.

Per chi ama unire natura e cultura, la Pro Loco Ostia mare di Roma propone Cultura e Arte sul Fiume e sul Mare: passeggiate lungo il Tevere, escursioni in battello fino alla foce e mostre itineranti di artisti del territorio (prossima il 17 agosto, gratuita su prenotazione).

Informazioni utili

L’ingresso nel Sistema Musei di Roma Capitale è gratuito per i possessori di Roma MIC Card, con biglietto ridotto per alcune mostre e per il Circo Maximo Experience. Tutte le informazioni e le prenotazioni sono disponibili al numero 060608 (tutti i giorni 9.00-19.00) e sui portali www.museiincomuneroma.it e www.culture.roma.it.

Ferragosto diventa così un’occasione per scoprire Roma in ogni sua sfaccettatura: dall’arte antica alla fotografia contemporanea, dai set cinematografici sotto le stelle ai percorsi nei parchi storici, la Capitale si conferma un palcoscenico culturale diffuso e vitale, capace di unire storia, creatività e partecipazione.