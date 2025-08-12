A Capri la notte di San Lorenzo si illumina con uno spettacolo di droni che racconta storia e miti dell’isola tra luci, poesia e simboli iconici.

Domenica 10 agosto, in occasione della tradizionale Notte di San Lorenzo al Porto, la Marina Grande di Capri si è trasformata in un palcoscenico a cielo aperto. Un volo di droni ha celebrato l’identità dell’Isola Azzurra attraverso uno spettacolo di luci, simboli e narrazione visiva, firmato Artech e Dronisos, leader mondiale nella tecnologia dei droni automatici per spettacoli e detentore del record italiano per il maggior numero di droni in volo.

Il racconto, intitolato Il Soffio, ha guidato il pubblico in un viaggio poetico e visivo: da un sussulto a un sospiro, fino al vento che gonfia le vele, si infrange sugli scogli e attraversa l’anima. Un soffio impalpabile e metafisico che ha dato vita, nel cielo di Capri, ai simboli e alle leggende che rendono l’isola unica al mondo.

Spettacolo di droni a Capri: un viaggio tra storia, mito e poesia

La voce narrante, in dialetto caprese, ha aperto lo spettacolo con Tu ca conosce Capri… ’O ssaje… È nu respiro, creando una connessione diretta con gli spettatori. Nel cielo si sono susseguite immagini suggestive: il profilo dell’isola accompagnato dalla scritta Benvenuti a Capri – Welcome to Capri e l’imperatore Tiberio con la sua Villa Jovis, rifugio di storia e strategia. E ancora il campanile della Piazzetta – cuore verticale di Capri – e la Grotta Azzurra, anima misteriosa e sacra dell’isola. Le sirene, simbolo del richiamo ammaliante verso l’invisibile, e i Faraglioni fino alla Marina di Capri, porta d’ingresso all’incanto. Infine i limoni, gialli e profumati, insieme alla celebre chioma di Capri cantata da Pablo Neruda.

A concludere lo spettacolo, il messaggio Capri è magia – Capri is magic e le parole: Capri è un soffio. Dà la vita, quando approdi… Toglie il respiro con la sua bellezza… Ti lascia senza fiato, quando vai via.

Promosso dalla Città di Capri e dalla P.T.C. Porto Turistico di Capri, l’evento ha voluto emozionare più che spiegare, lasciando a ciascuno spettatore la libertà di cogliere la propria suggestione.

«Abbiamo raccontato con la luce dei droni le meraviglie dell’isola con un soffio capace di farsi poesia, di trasformarsi in vento che gonfia le vele, che svela i segreti e che attraversa il tempo. Conciliare aspetti tecnici, logistici e artistici in un contesto come l’imboccatura del porto è stata una sfida straordinaria, ma la magia di Capri merita ogni sforzo – ha commentato Luca Toscano, Founder e CEO di Artech FX alla fine della serata – Questi spettacoli, oltre a essere vissuti dal vivo, proseguono la loro vita sui social: alcune figure diventano virali con milioni di visualizzazioni, trasformandosi in una vera operazione di marketing territoriale, con ritorni importanti che stiamo già misurando e che pubblicheremo».

Dronisos e Artech FX hanno già firmato operazioni iconiche in Italia e in Europa. Tra queste, il primo volo su una meraviglia del mondo – il Colosseo – e gli spettacoli quotidiani di Disneyland Paris.