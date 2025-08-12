Il Cloud Gate di Kapoor nel Millennium Park di Chicago ha assistito a un episodio ‘curioso’ che ha accesso anche il dibattito social.

Il Cloud Gate di Anish Kapoor, meglio noto come ‘the Bean’, torna a far parlare di sé, ma non per la sua forma iconica. L’opera, infatti, è stata coinvolta in una campagna satirica, guidata dalla Man in Bean Coalition, secondo la quale un uomo sarebbe intrappolato all’interno della celebre scultura del Millennium Park. Con proteste inscenate e un’esplosione virale sui social, il gruppo ha trasformato il Bean in un fenomeno mediatico, mescolando arte, satira e teorie del complotto.

Tutto è cominciato lo scorso 31 luglio, quando un gruppo di manifestanti vestiti di nero si è radunato davanti alla lucente scultura in acciaio inossidabile di Anish Kapoor inaugurata nel 2004. Con cartelli e slogan che ‘denunciavano’ la presenza di un persona dentro ‘il fagiolo’, il comitato si rivolgeva direttamente all’artista affinché lo liberasse. In breve, la Man in Bean Coalition ha attirato l’attenzione di migliaia di utenti sui social, raggiungendo oltre 33.000 follower su Instagram.

Secondo il gruppo, come riferisce anche The Art Newspaper, un uomo vivrebbe intrappolato nella scultura sin dalla sua costruzione. Con Kapoor accusato di aver “sottratto un bambino e di averlo messo all’interno della struttura”. Le recenti ristrutturazioni del Millennium Park, avvenute tra il 2023 e il 2024, sarebbero, secondo loro, operazioni di copertura per fornire cibo proprio alla persona intrappolata.

Finora il comitato non ha fornito ulteriori dettagli né chiarito la natura satirica dell’intervento (azione di protesta? Happening artistico? Semplice provocazione?). In una dichiarazione rilasciata la Time Out Chicago, anzi, il gruppo ha ribadito la sua tesi. Quel che è certo è che le telefonate alle autorità non sono mancate dopo la viralità della notizia. Così, il consigliere del 42° distretto di Chicago Brendan Reilly ha dovuto intervenire per smentire la presenza di chicchessia nel fagiolo di Kapoor.

Con i suoi 9,9 metri di altezza e un costo di 23 milioni di dollari, il Cloud Gate è una delle attrazioni più fotografate di Chicago, visitata da circa 25 milioni di persone ogni anno. La campagna del Man in Bean Coalition si inserisce in un contesto più ampio di reinterpretazione delle opere di Kapoor. Del resto, il Cloud Gate è a tutti gli effetti un’icona che riflette non solo i volti dei visitatori, ma anche le dinamiche culturali e sociali di una collettività.

