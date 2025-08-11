Ferragosto musei Milano 2025: orari di apertura, mostre e eventi gratuiti in città. Dalla GAM al Castello Sforzesco, tutte le sedi visitabili.

Ferragosto in città significa anche arte, cultura e spettacolo. Venerdì 15 agosto, tutti i musei civici e le principali sedi espositive di Milano accoglieranno cittadini e turisti con orari regolari e un ricco calendario di proposte.

«Musei, mostre, spettacoli e attività nei quartieri offrono tante occasioni per scoprire o riscoprire il nostro straordinario patrimonio artistico. – afferma l’assessore alla Cultura, Tommaso Sacchi – Sarà possibile visitare esposizioni dedicate ad artisti e realtà meno noti, divertirsi con eventi gratuiti e lasciarsi sorprendere dalla bellezza della città. Un’opportunità per vivere una giornata all’insegna dell’arte, della cultura e della creatività, in centro come nei quartieri, facendo del Ferragosto e del lungo weekend un momento speciale per restare a Milano o viverla da turisti».

Milano, le mostre e i musei da non perdere a Ferragosto

A Palazzo Reale spiccano l’esposizione Valerio Berruti. More than kids, con installazioni scenografiche e interattive, e la grande retrospettiva dedicata a Mario Giacomelli con oltre 300 fotografie originali, documenti e materiali d’archivio. È gratuita la mostra Remo Salvadori, un progetto diffuso che coinvolge anche il Museo del Novecento e la Chiesa di San Gottardo in Corte.

Alla Galleria d’Arte Moderna (GAM) i visitatori potranno ammirare la collezione ottocentesca, dal Quarto Stato di Pellizza da Volpedo ad altri capolavori della pittura e scultura. Restano aperti anche Casa Museo Boschi Di Stefano, Palazzo Morando – Costume Moda Immagine, il Museo Archeologico, Palazzo Moriggia – Museo del Risorgimento, Casa della Memoria e la Fabbrica del Vapore.

Il Castello Sforzesco

Il Castello Sforzesco offre un percorso ricco: dal Museo d’Arte Antica alla Pinacoteca, dal Museo della Pietà Rondanini al Museo delle Arti Decorative con la mostra di Giuseppe Spagnulo. Completano il percorso il Museo degli Strumenti Musicali, gli Arazzi Trivulzio e l’Armeria, dove è esposta la riproduzione in scala reale di Ludovico il Moro a cavallo.

Le Salette della Grafica ospitano la mostra gratuita Cataloghissimo, viaggio nella storia della comunicazione commerciale attraverso cataloghi e manifesti. Possibile anche la visita alle merlate, per ammirare dall’alto il Castello, Parco Sempione e il centro città.

Eventi speciali di Ferragosto

Come ogni sera, il Castello illuminato diventerà scenografia per lo spettacolo dei milanesi: il 15 agosto alle ore 21 proiezione gratuita, su prenotazione, del musical Mamma Mia.

Alla Fabbrica del Vapore, arena di AriAnteo – Cinema sotto le stelle, la proiezione in cartellone chiuderà alle ore 22. Proiezioni anche in tutte le arene estive, fisse e itineranti, diffuse nei quartieri.

Milano Museo Card

Per accedere gratuitamente ai musei civici per un anno basta acquistare la Milano Museo Card (15 euro), che offre anche il 20% di sconto sulle mostre di Palazzo Reale, PAC e Fabbrica del Vapore.

Orari del 15 agosto

I musei aperti dalle 10 alle 17:30 (ultimo ingresso 16:30)

Castello Sforzesco

Acquario Civico

Museo di Storia Naturale

Museo Archeologico

Galleria d’Arte Moderna (GAM)

Museo del Risorgimento

Palazzo Morando

Casa Museo Boschi di Stefano

Dalle 10 alle 19:30

Palazzo Reale (ultimo ingresso 1 ora prima; 30 min per mostre gratuite)

Museo del Novecento

PAC – Padiglione d’Arte Contemporanea

I musei aperti dalle 10:30 alle 18

Casa della Memoria

Dalle 10:30 alle 19:30

MUDEC – Museo delle Culture

Eventi serali