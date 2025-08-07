Un turista solleva un masso davanti alla Portara di Naxos: l’immagine fa il giro del web e il Ministero interviene con nuove misure di sicurezza.

È diventata virale in men che non si dica l’immagine di un turista che a Naxos, in Grecia, solleva un enorme masso di marmo davanti alla Porta del tempio di Nasso (meglio nota come Portara). Una foto che ha suscitato sdegno e un serio dibattito su quanto e come i tesori archeologici vadano protetti dal turismo. La reazione immediata dell’Eforia delle Antichità delle Cicladi – il Ministero della Cultura e dello Sport della Grecia – è stata quella di decidere per l’installazione di un recinto metallico intorno al sito archeologico. Più nell’immediato, una guardia è stata messa a sorvegliare la Porta.

Tourist’s Disrespectful Photo at Naxos’ Portara Triggers Outrage, Calls for Enhanced Security https://t.co/R9MCUtBVBg pic.twitter.com/v90yN7aiWp — Greek City Times (@greekcitytimes) July 31, 2025

La Portara si trova sull’isola di Naxos ed è probabilmente il suo simbolo più noto: è parte di un tempio dedicato ad Apollo rimasto incompiuto. Alta 5,95 metri e larga 3,65, è tutto ciò che resta dell’antica costruzione che vanta più di 2500 anni. Progettato nel VI secolo a.C., il tempio vide la luce intorno al 530 a.C. sotto il tiranno Ligdami, che immaginava una struttura ancora più grandiosa del Tempio di Zeus Olimpio ad Atene. Tuttavia, i disordini politici portarono all’abbandono del progetto. Il tempio non fu mai terminato, ma – oltre alla porta – sono visibili le fondamenta più basse. Ci si arriva dopo una passeggiata che offre panorami spettacolari. Anche per questo motivo, la Portara è una meta molto ambita da chi visita l’isola.

Naxos, la foto virale e il dibattito sulla Portara

La foto del turista con in mano un masso di marmo appartenente al tempio ha dunque, giustamente, sollevato molte domande. Eppure, la reazione del Ministero non è stata accolta positivamente da chiunque. Tanti cittadini locali sono soliti visitare Portara – da sempre gratuita – e l’idea di un recinto limiterebbe l’accesso anche alla comunità del posto. Stando ad alcune indiscrezioni, tra l’altro, in realtà l’approccio delle autorità sarebbe anche più stretto dopo l’immagine virale. La volontà è quella di rendere Portara un sito archeologico a tutti gli effetti, chiuso e visitabile solo a pagamento con la presenza fissa della sicurezza.