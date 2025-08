Scopri i migliori eventi di arte e cultura negli Stati Uniti tra il 2025 e il 2026: mostre, musei, festival e tradizioni da non perdere.

Gli Stati Uniti vantano una delle scene artistiche e culturali più dinamiche al mondo. Secondo un recente studio di Brand USA, oltre il 70% degli intervistati in 15 mercati internazionali riconosce l’eccezionale offerta culturale del Paese, fatta di musei iconici, quartieri creativi e un ricco patrimonio storico. Brand USA, l’organizzazione ufficiale di destination marketing degli Stati Uniti, invita i viaggiatori a scoprire questa straordinaria varietà culturale, dalle icone più celebri alle gemme nascoste.

«Dai musei di fama internazionale ai festival vibranti, fino alla street art che colora le città, il panorama culturale degli Stati Uniti è senza paragoni. Ogni esperienza offre uno sguardo profondo sulla creatività, le comunità e la storia del nostro Paese. Con nuovi musei sempre in apertura, mostre e celebrazioni culturali in tutta la nazione, c’è sempre qualcosa di nuovo da scoprire, un invito costante a connettersi in modo autentico con lo spirito degli Stati Uniti», ha dichiarato Fred Dixon, CEO di Brand USA.

Mostre e musei: novità e appuntamenti iconici

Partiamo dalle novità della fine del 2025 e del 2026, tra inaugurazioni e Biennali.

Untitled Art debutta a Houston nel settembre 2025 con opere contemporanee, gallerie sperimentali e installazioni immersive.

Chicago Architecture Biennial (settembre 2025 – febbraio 2026): la più grande esposizione di architettura del Nord America, gratuita e aperta al pubblico.

Trolls: A Field Study (Asheville, North Carolina): dal 15 novembre 2025, le sculture riciclate di Thomas Dambo animano l'Arboreto.

Art Basel Miami Beach (5-7 dicembre 2025): 250 gallerie da tutto il mondo nella capitale artistica della Florida.

(5-7 dicembre 2025): 250 gallerie da tutto il mondo nella capitale artistica della Florida. Nella regione vinicola (Santa Rosa, California), il Charles M. Schulz Museum celebra i 75 years of humor in Peanuts con una nuova mostra che onora i personaggi amati e il loro fascino senza tempo.

celebra i 75 years of humor in Peanuts con una nuova mostra che onora i personaggi amati e il loro fascino senza tempo. Il Portland Art Museum riapre a fine 2025 con 95.000 piedi quadrati rinnovati e una galleria dedicata all’arte nera.

In arrivo nel 2026

Whitney Biennial (New York, marzo 2026): lo stato dell’arte americana contemporanea.

(New York, marzo 2026): lo stato dell’arte americana contemporanea. Photographic Memory: Fifty Years of Photography at the National Portrait Gallery (maggio 2026): allo Smithsonian Institution di Washington D.C., la mostra includerà più di 100 opere che evidenziano l’evoluzione della fotografia di ritratto dall’era del dagherrotipo ad oggi.

(maggio 2026): allo Smithsonian Institution di Washington D.C., la mostra includerà più di 100 opere che evidenziano l’evoluzione della fotografia di ritratto dall’era del dagherrotipo ad oggi. Lucas Museum of Narrative Art (Los Angeles): apertura prevista nel 2026 con campus da 11 acri.

(Los Angeles): apertura prevista nel 2026 con campus da 11 acri. Los Angeles County Museum of Art (LACMA) : completerà la riqualificazione del suo campus principale con l’apertura delle David Geffen Galleries, ch e attraversano Wilshire Boulevard.

: completerà la riqualificazione del suo campus principale con l’apertura delle David Geffen Galleries, ch attraversano Wilshire Boulevard. Frieze Los Angeles (26 febbraio – 1 marzo 2026): la fiera internazionale d’arte contemporanea.

(26 febbraio – 1 marzo 2026): la fiera internazionale d’arte contemporanea. Center for Arts & Innovation (Boca Raton, Florida): apertura prevista per il 2026, fungerà da nuovo dinamico centro culturale, con spazi per spettacoli all’avanguardia, gallerie e studi progettati per ispirare la creatività e il coinvolgimento della comunità.

(Boca Raton, Florida): apertura prevista per il 2026, fungerà da nuovo dinamico centro culturale, con spazi per spettacoli all’avanguardia, gallerie e studi progettati per ispirare la creatività e il coinvolgimento della comunità. Hip Hop Museum (Bronx, NY): apertura prevista nel 2026 in omaggio alla cultura hip hop.

Quartieri e icone artistiche

Dallas Arts District , River North Art District (Denver) , Arts District (Los Angeles) : tra street art, musei e installazioni d’avanguardia.

, , : tra street art, musei e installazioni d’avanguardia. A Santa Barbara , i tour architettonici svelano le opere colorate di Jeff Shelton.

, i tour architettonici svelano le opere colorate di Jeff Shelton. Getty Center e Getty Villa (Los Angeles), Metropolitan Museum e MoMA (New York): icone senza tempo dell’arte.

Tradizioni culturali e patrimonio

Cherokee Indian Fair (North Carolina, ottobre 2025): artigianato e cultura indigena.

(North Carolina, ottobre 2025): artigianato e cultura indigena. Día de los Muertos : celebrazioni a Los Angeles e Corpus Christi (Texas) tra fine ottobre e inizio novembre.

: celebrazioni a Los Angeles e Corpus Christi (Texas) tra fine ottobre e inizio novembre. National Center for Civil & Human Rights (Atlanta): nuove ali e mostre immersive da autunno 2025.

Il 2026 tra folklore e moda indigena

Mardi Gras a New Orleans e Mobile (gennaio-febbraio 2026).

a New Orleans e Mobile (gennaio-febbraio 2026). Native Fashion Week (Santa Fe): sfilate, talk e creatività indigena.

(Santa Fe): sfilate, talk e creatività indigena. Eiteljorg Museum (Indianapolis): mostra Cowboy Couture e arte nativa americana.

Arti performative e teatro

Broadway : tra i titoli in scena nel 2025-2026, The Rocky Horror Show, Ragtime e Buena Vista Social Club.

: tra i titoli in scena nel 2025-2026, The Rocky Horror Show, Ragtime e Buena Vista Social Club. Hello, I’m Dolly : nuovo musical sulla vita di Dolly Parton in arrivo nel 2026.

: nuovo musical sulla vita di Dolly Parton in arrivo nel 2026. Festival teatrali: Oregon Shakespeare Festival, Utah Shakespeare Festival, Guthrie Theater (Minneapolis).

Festival da costa a costa

Southbound (Birmingham, settembre 2025): festival gastronomico del Sud.

(Birmingham, settembre 2025): festival gastronomico del Sud. Modernism Week (Palm Springs), Balloon Fiesta (Albuquerque), Monarch Festival (Minneapolis).

(Palm Springs), (Albuquerque), (Minneapolis). Jazz & Heritage Festival (New Orleans, aprile-maggio 2026).

(New Orleans, aprile-maggio 2026). SXSW (Austin, marzo 2026), Spoleto Festival USA (Charleston), Calle Ocho Music Festival (Miami).

(Austin, marzo 2026), (Charleston), (Miami). Coachella (Indio, CA), Lollapalooza (Chicago): icone globali della musica live.

Musica e leggende

Nashville (Grand Ole Opry), Memphis (Beale Street, Graceland), Detroit (Motown Museum): mete imperdibili per gli amanti della musica.

Per ispirazioni e strumenti di viaggio: AmericaTheBeautiful.com.