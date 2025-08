Il Museo Novecento propone un’estate tra arte, lettura e disegno: attività per tutte le età, book crossing e una biblioteca verde nel cuore di Firenze.

Il Museo Novecento di Firenze ha pensato a un programma estivo per tutte le età, per valorizzare ancora di più le mostre in corso e la collezione permanente. A partire da venerdì 1° agosto, il museo offrirà al pubblico un ricco ventaglio di attività, tra arte, lettura e momenti di svago pensati per chi resta in città. Nel loggiato al piano terra, allestito con due tavoli a disposizione di bambini e studenti, sarà possibile fermarsi per leggere, fare i compiti o semplicemente dedicarsi a un momento di studio in un luogo fresco e tranquillo.

L’articolo continua più sotto La nostra newsletter bisettimanale dedicata al mondo dell’arte e della cultura Revenews utilizza i dati da te forniti per tenerti informato con regolarità sul mondo dell'arte, nel rispetto della privacy come indicato nella nostra informativa. Iscrivendoti i tuoi dati personali verranno trattati secondo le modalità riportate in questa informativa privacy. Potrai disiscriverti in qualsiasi momento con l'apposito link presente nelle email.

Già pronta e accessibile a tutti la Biblioteca Verde del museo, con una selezione di titoli e proposte editoriali ispirate al Giardino delle Leopoldine, alla natura e alla creatività: ogni visitatore potrà scegliere un libro, sedersi nel chiostro o nel loggiato, e concedersi una pausa di lettura prima o dopo la visita.

Per chi ama disegnare – o anche solo scarabocchiare – sarà disponibile gratuitamente, presso la biglietteria, un kit per il disegno: matite, fogli e colori per lasciarsi ispirare dalle forme e dall’architettura del museo o del Giardino delle Leopoldine. Un invito a riscoprire il piacere del gesto creativo, libero da ogni giudizio estetico. Disegnare, infatti, è uno dei primi linguaggi che sperimentiamo da bambini, e ritornare e questo è un invito a tornare a questo tipo di espressione per aiutarci a riconnetterci con la nostra innata creatività.

Estate al Museo Novecento di Firenze: c’è anche il book crossing

Tra le novità dell’estate anche Book Crossing, un progetto che mette in dialogo le opere della collezione permanente con la letteratura. Ai piedi di una selezione di dipinti e sculture saranno collocati capolavori della narrativa italiana e internazionale, scelti per entrare in risonanza con i temi, le atmosfere o la poetica di alcune delle opere esposte.

LEGGI ANCHE: Mostre estate 2025 a Firenze: arte, fotografia e installazioni da non perdere

I visitatori potranno sfogliare i libri, lasciarsi ispirare, ma anche partecipare attivamente allo scambio: chi lo desidera potrà portare un libro e sostituirlo con uno di quelli in mostra, purché ispirato all’opera a cui è abbinato. Un’estate al museo che diventa un’occasione per rallentare, osservare, leggere, creare per un Museo che si apre in dialogo con il visitatore.