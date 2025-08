La collezione surrealista di Pauline Karpidas va all’asta da Sotheby’s a settembre 2025. In mostra Magritte, Warhol, Carrington, Koons, Picasso e Dalí.

È un viaggio nell’arte e nella vita di Pauline Karpidas quello che Sotheby’s metterà in scena a settembre: le opere custodite nella sua casa londinese – epicentro delle sue residenze e cuore del suo spirito surrealista – saranno messe all’asta. Capolavori di Hans Bellmer, Max Ernst, Yves Tanguy, René Magritte, Leonora Carrington, Salvador Dalí, Pablo Picasso, Andy Warhol e Jeff Koons saranno offerti insieme a mobili unici, ideati e realizzati appositamente per Pauline da Claude e François-Xavier Lalanne, Mattia Bonetti e André Dubreuil. Con un totale di 250 lotti e un valore stimato attorno ai 60 milioni di sterline, la serie di aste rappresenta la collezione privata più preziosa mai proposta in Europa.

L’asta si terrà il 17, 18 e 19 settembre, anche in versione online. Sarà preceduta da una mostra immersiva che inaugurerà l’8 settembre e guiderà il pubblico nel mondo visionario di Pauline Karpidas. L’allestimento è firmato dallo stesso designer che ha curato l’esposizione blockbuster su Freddie Mercury nel 2023, capace di attirare oltre 140.000 visitatori da tutto il mondo in appena quattro settimane, stabilendo un record assoluto.

Una grande dame dell’arte contemporanea

Pauline Karpidas è considerata una delle ultime grande dame del collezionismo del Novecento. Nata a Manchester, ha vissuto tra Atene, Londra e l’isola greca di Hydra. L’incontro con il gallerista Alexander Iolas – che riportò dalla pensione pur di affiancarla – segnò l’inizio di una collezione costruita con dedizione assoluta, spirito visionario e amicizie illustri. Warhol, i Lalanne, Yves Saint Laurent, Peggy Guggenheim e Paloma Picasso furono ospiti frequenti dei suoi salotti. Il suo salone londinese, progettato per dialogare con le opere, era un’opera in sé: tra libri di filosofia e psicoanalisi, troneggiavano sculture, mobili artistici e frammenti di sogno.

Magritte, Carrington, Koons: dentro la collezione

Nel cuore della collezione ci sono opere simbolo del surrealismo e della sua eredità. Come La Statue Volante di René Magritte (stimata tra 9 e 12 milioni di sterline), in cui la Venere di Milo galleggia su uno sfondo marino. O come The Hour of Angelus di Leonora Carrington, capolavoro dipinto in Messico nel 1949, dove mito e spiritualità si fondono in un racconto femminile e visionario.

Accanto a loro, opere rare di Francis Picabia, Salvador Dalí, Pablo Picasso, Yves Tanguy e Andy Warhol, incluso uno Scream ispirato a Munch. E poi Jeff Koons, con il suo monumentale Poodle, tra ironia e monumentalità barocca. Non mancano arredi e design da collezione, creati su misura da Claude e François-Xavier Lalanne – celebri per le loro sculture-animali – e da Mattia Bonetti, autore della celebre libreria di Pauline, e André Dubreuil.

Un’asta, una mostra, una visione

L’asta si svolgerà in tre appuntamenti, il 17, 18 e 19 settembre 2025, con vendite serali, diurne e una sezione online. Ma prima sarà la volta della mostra pubblica, dall’8 al 16 settembre, che promette un’esperienza immersiva nell’universo privato di Pauline.

«Da quando è iniziato il mio viaggio nelle arti – dichiara Pauline Karpidas – ho avuto il grande onore di incontrare un mondo di individui meravigliosi che hanno reso questa collezione possibile. Da Alexander

Iolas, che ha aperto i miei occhi ed è stato mio mentore, agli stessi incredibili artisti. Mi sono sempre considerata una custode temporanea delle loro creazioni e sento che è il momento giusto per i pezzi che compongono la mia collezione londinese di trovare la prossima generazione di custodi. Non è una fine, continuerò a vivere tra l’arte, a leggere libri, a collezionare nuovi lavori e a supportare gli artisti. Come ho fatto per tanti anni».

Dopo il successo della vendita della casa di Hydra nel 2023, questa nuova asta londinese non è solo un passaggio di proprietà: è un invito a entrare in un mondo che ha fatto della poesia visiva una forma di vita.

Una collezione anche da sfogliare

Per celebrare la collezione, Sotheby’s pubblicherà un volume dedicato, Pauline Karpidas: The London Collection, in edizione limitata. Il libro sarà disponibile solo per un periodo ristretto presso Sotheby’s New Bond Street e su Hatchards.co.uk al prezzo di £60.

Mostra pubblica: 8–16 settembre 2025

Orari variabili, ingresso libero

Asta serale: 17 settembre, ore 18.00 BST

Asta giornaliera: 18 settembre, ore 12.00 BST

Asta online: 8–19 settembre, con chiusura delle offerte dalle ore 12.00 BST