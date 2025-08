Restaurato il Centauro di Igor Mitoraj in piazza Enzo Paci a Milano. Riqualificata anche la fontana: un’opera simbolo del Municipio 6 torna alla città.

Proseguono le attività di restauro del patrimonio monumentale pubblico a cura dell’Unità Fontane e Monumenti del Comune di Milano. È stato recentemente completato l’intervento di riqualificazione della fontana di piazza Enzo Paci, nel quartiere Sant’Ambrogio II (Municipio 6), con il restauro integrale del Centauro di Igor Mitoraj, opera in bronzo installata nel 1990.

Quasi unica nel suo genere, la statua di Mitoraj rappresenta uno dei simboli più riconoscibili della piazza. Un punto di ritrovo per la comunità, ma anche un segno tangibile dell’impronta lasciata in città dallo scultore polacco. Mitoraj è infatti autore a Milano anche del Grande Toscano, recentemente restaurato nel centro cittadino.

L’intervento sul Centauro ha previsto la pulitura delle superfici bronzee, segnate da ossidazioni e velature calcaree dovute ai getti d’acqua della fontana. È stata poi rinnovata la finitura mediante l’applicazione di cere microcristalline, nel rispetto della tonalità originale, in un’attività conservativa che il Comune ripete ogni dieci anni.

Fontana rinnovata e valorizzata

Oltre alla scultura, è stato completamente riqualificato anche il fondo vasca, realizzato in resina colorata con pigmenti blu ciano. Questo tipo di intervento, previsto ogni 6–8 anni, è necessario per contrastare lo scolorimento progressivo causato dal trattamento delle acque e dai danni da vandalismo. È stato inoltre rinnovato il bordo in granito rosa di Baveno, aumentando la resa estetica e manutentiva dell’intero complesso.

Accanto alla fontana, è presente un’altra opera scultorea di rilievo. Si tratta de la Grande Rotazione di Nino Cassani, creata prima della vasca e del Centauro stesso, anch’essa sottoposta a pulitura e trattamenti protettivi.

Un patrimonio da rispettare

«Prosegue l’importantissimo lavoro di cura e restauro del patrimonio di fontane e monumenti pubblici milanese nei quartieri della città. – dichiara l’assessora ai Quartieri Gaia Romani – Un sincero ringraziamento va ai tecnici del Comune di Milano, per il costante impegno profuso nel restituire bellezza e decoro ai cittadini e alle cittadine, a cui rivolgo l’appello di rispettare e tutelare un patrimonio che appartiene alla collettività».

Alla riaccensione della fontana, avvenuta ieri mattina, erano presenti l’assessora Romani e il presidente del Municipio 6 Santo Minniti.