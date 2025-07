Il 30 luglio si celebra la ‘Giornata Internazionale dell’Amicizia’: ecco come viverla a Roma nel segno dell’arte e della condivisione.

Il 30 luglio 2025, ricorre la Giornata Internazionale dell’Amicizia, occasione per rafforzare i legami umani anche attraverso esperienze culturali e artistiche. In un’epoca in cui, secondo un recente report dell’OMS (giugno 2025), il 17-21% dei giovani tra 13 e 29 anni si sente spesso solo, iniziative come quelle di IKONO, spazio dedicato ad arte e tecnologia, offrono modi autentici per creare connessioni.

Entrando nel merito della ricerca, l’OMS evidenzia che le relazioni autentiche riducono lo stress e migliorano il benessere mentale. A maggior ragione se comportano attività condivise che favoriscono un senso di appartenenza. In questo senso sono numerosi gli studi che dimostrano i benefici dell’amicizia sul benessere generale.

Immagine da Ufficio Stampa

Quindi, perché non sfruttare l’occasione per vivere a pieno la Giornata Internazionale dell’Amicizia condividendo esperienze che uniscono arte, cultura e socialità in contesti accoglienti? A Roma, per esempio, lo spazio IKONO con le sue installazioni immersive e il progetto europeo Play Outside the Lines si candida a essere una validissima opzione.

Il murale del progetto Play Outside the Lines

Situato nel cuore di Roma, IKONO propone un’esperienza multisensoriale perfetta per celebrare l’amicizia. Le sue stanze immersive, con giochi di luce, colori e texture, sono progettate per stimolare emozioni e connessioni.

Uno degli highlight della stagione è Play Outside the Lines, che ha portato a Roma un murale partecipativo, simbolo di creatività e connessione. L’opera collettiva si candida a diventare simbolo di un’estate vissuta all’insegna della condivisione e punto di incontro per amici e visitatori.

Immagine da Ufficio Stampa

Invece di un semplice selfie, i visitatori possono lasciare un messaggio o un disegno sul murale, contribuendo a un’opera condivisa che celebra l’amicizia senza confini. La Giornata dell’Amicizia a Roma si inserisce in un’estate ricca di eventi culturali che celebrano la condivisione.

Immagini da Ufficio Stampa