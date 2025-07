Madame Tussauds lancia 13 statue di Taylor Swift in contemporanea mondiale, celebrando l’Eras Tour. Da Londra a Sydney, tutte le location.

In un’operazione globale senza precedenti, il celebre Madame Tussauds ha svelato il suo progetto più ambizioso: 13 nuove figure di cera di Taylor Swift saranno presentate in contemporanea in 13 città, in quattro continenti. È un omaggio all’artista e al fenomeno planetario del Taylor Swift | The Eras Tour, che ha appena concluso 149 date in tutto il mondo.

«Taylor Swift – commenta Laura Sheard, Global Brand Director di Madame Tussauds – è un’icona generazionale e un punto di riferimento culturale. Madame Tussauds ha una tradizione secolare nel riflettere le tendenze e i fenomeni globali. L’influenza di Taylor Swift spazia dalla musica alla moda, al cinema, all’attivismo e persino all’economia. Il fenomenale successo del suo tour da record è il momento perfetto per Madame Tussauds per immortalare con 13 figure, il numero fortunato di Taylor, attraverso quattro continenti per assicurarci di raggiungere il maggior numero possibile di fan. Siamo sicuri che lo adoreranno tanto quanto noi».

Dall’Eras Tour alle sale del museo: la consacrazione globale di Taylor

Il progetto, in preparazione da 14 mesi, coinvolge oltre 40 artisti e riflette lo status iconico della popstar americana. Ogni figura di cera indossa look fedelmente riprodotti dal tour, con il supporto di grandi maison come Versace, Ashish, Christian Louboutin, Roberto Cavalli, Vivienne Westwood, Alberta Ferretti ed Etro. Il numero scelto, 13, non è casuale: è da sempre il numero fortunato di Taylor.

Londra e Blackpool: due tappe simboliche per l’Europa

Due delle figure più spettacolari si trovano nel Regno Unito:

Londra ospita la versione Lover , ispirata alla seconda delle otto date a Wembley (2024), con un body arancione firmato Versace, stivali Louboutin (donati dalla casa di moda) e microfono custom Rebel Stage Gear UK.

, ispirata alla seconda delle otto date a Wembley (2024), con un body arancione firmato Versace, stivali Louboutin (donati dalla casa di moda) e microfono custom Rebel Stage Gear UK. Blackpool celebra l’Era Red, con la famosa tuta Ashish rosso-nera, indossata nelle prime tappe del tour, e mocassini Louboutin. Ashish ha donato il tessuto abbinato utilizzato per la tuta di Taylor ai talentuosi artisti del Madame Tussauds per ricreare l’iconico look.

Il lavoro di sartoria e styling è stato supervisionato da Danielle Cullen, Senior Figure Stylist del Madame Tussauds: «Questo è il progetto più ambizioso nei 250 anni di storia di Madame Tussauds, ideale per riflettere lo status stratosferico di Taylor Swift. – ha commentato – Siamo onorati di aver lavorato a stretto contatto con case di moda come Roberto Cavalli, Vivienne Westwood, Versace, Christian Louboutin, Alberta Ferretti ed Etro per ricreare alcuni dei look più iconici utilizzati da Taylor Swift nel suo Eras Tour, molti dei quali avranno un significato speciale per le città che le 13 nuove figure chiameranno casa. Ci sembra una celebrazione appropriata dare agli Swifties la possibilità di commemorare i momenti di questo tour unico nel suo genere, in un modo che solo Madame Tussauds può fare».

Una distribuzione globale (e strategica)

Le 13 statue saranno visibili nelle seguenti città: Amsterdam, Berlino, Blackpool, Budapest, Hollywood, Hong Kong, Las Vegas, Londra, Nashville, New York, Orlando e Sydney. La tredicesima figura sarà in tournée a partire dalla città di Shanghai. Ogni location presenterà una era diversa, con dettagli pensati per valorizzare il legame con il pubblico locale.

Madame Tussauds: fama, tecnologia e cultura pop

Madame Tussauds si conferma barometro globale della celebrità: dalla sua sede storica di Londra fino agli spazi immersivi di Blackpool, offre da oltre 250 anni un’esperienza che mescola arte scultorea, spettacolo e tecnologie all’avanguardia. Questa nuova operazione, che segue le 7 statue di Harry Styles nel 2023 e le 8 di Lady Gaga nel 2011, segna un ulteriore passo nella narrazione della fama attraverso la cultura pop.

I fan potranno visitare le nuove figure di cera di Taylor Swift presso Madame Tussauds Londra e Madame Tussauds Blackpool a partire dal 25 luglio.

Foto: Ufficio Stampa